KKTC'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

- "Türklere yönelik tahammülsüz davranışlar devam ediyor"

Rum tarafının, son dönemde sıklıkla başvurduğu bu uygulamayla "mevcut vizyon ve zihniyetinin değişmediğinin bir kez daha gözler önüne serildiğinin" kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere yönelik tahammülsüz ve kısıtlayıcı davranışlarının devam ettiği en açık şekilde görülmektedir. Sergilenen tutum, dünya ile temas etmemize, nefes almamıza her fırsatta engel olmaya çalışan bir zihniyetin sonucudur ve kabul edilmezdir. Hatırlanacağı üzere, 2018 yılında ülkemize tatil maksadıyla gelmek isteyen bir Rus turist, Larnaka Havalimanı'na varmasına müteakip Rum makamlarınca gerekçe gösterilmeksizin tutuklanmış, alıkonmuş ve sınır dışı edilmiştir. Yine 2018 yılında Kahire Üniversitesinde görevli bir profesör ülkemizde bulunan bir üniversitede ders vermek üzere Larnaka Havalimanı'ndan giriş yapmasını müteakip gerekçe gösterilmeksizin Kuzey'e geçişi engellenmişti. Ayrıca, her yıl ülkemizde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2017 yılında 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali vesilesiyle aralarında Sırbistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin çocuk gösteri grupları Larnaka Havalimanı'nda Rum polisi tarafından saatlerce bekletildikten sonra girişleri engellenmişti. GKRY, bu uygulamalarına son vermediği taktirde bizim de bazı adımlar atacağımızı ve bu yapılanlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir yandan iki taraf arasında güven tesis edilmesi gereğinden bahsederken, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının dünya ile temasını engellemeye çalışmak ne iyi niyet ile ne de hakkaniyet ile bağdaşır."

