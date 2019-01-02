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KKTC'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:08 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: - "Rum Yönetimi'nin, tatil maksadıyla ülkemize gelmek isteyen insanların uğrayacağı maddi ve manevi mağduriyeti umursamadan, sırf ülkemize bir faydası olmaması için bu tür keyfi uygulamalara başvurmasını üzüntü ile gözlemlemekteyiz" - "GKRY, bu uygulamalarına son vermediği taktirde bizim de bazı adımlar atacağımızı ve bu yapılanlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" - "Bir yandan iki taraf arasında güven tesis edilmesi gereğinden bahsederken, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının dünya ile temasını engellemeye çalışmak ne iyi niyet ile ne de hakkaniyet ile bağdaşır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen turistleri ülkelerine geri göndermesine tepki göstererek, GKRY'nin bu uygulamalarına son vermediği taktirde yapılanlara seyirci kalınmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetimi'nin Larnaka Havalimanı'ndan gelerek, kara sınır kapılarından KKTC'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin havalimanında sorgulandıktan sonra geri çevrildiği ve ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi.

Son olarak yeni yıl münasebetiyle KKTC'ye gelmek isteyen 30'u aşkın İsrail vatandaşına, Rum Yönetimi makamlarınca Larnaka Havalimanı'ndan giriş izni verilmeyerek, ülkelerine geri gönderildikleri yönünde bilgilerin geldiğinin vurgulandığı açıklamada, "Rum yönetiminin tatil maksadıyla ülkemize gelmek isteyen insanların uğrayacağı maddi ve manevi mağduriyeti umursamadan, sırf ülkemize bir faydası olmaması için bu tür keyfi uygulamalara başvurmasını üzüntü ile gözlemlemekteyiz." ifadesi kullanıldı.

- "Türklere yönelik tahammülsüz davranışlar devam ediyor"

Rum tarafının, son dönemde sıklıkla başvurduğu bu uygulamayla "mevcut vizyon ve zihniyetinin değişmediğinin bir kez daha gözler önüne serildiğinin" kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere yönelik tahammülsüz ve kısıtlayıcı davranışlarının devam ettiği en açık şekilde görülmektedir. Sergilenen tutum, dünya ile temas etmemize, nefes almamıza her fırsatta engel olmaya çalışan bir zihniyetin sonucudur ve kabul edilmezdir. Hatırlanacağı üzere, 2018 yılında ülkemize tatil maksadıyla gelmek isteyen bir Rus turist, Larnaka Havalimanı'na varmasına müteakip Rum makamlarınca gerekçe gösterilmeksizin tutuklanmış, alıkonmuş ve sınır dışı edilmiştir. Yine 2018 yılında Kahire Üniversitesinde görevli bir profesör ülkemizde bulunan bir üniversitede ders vermek üzere Larnaka Havalimanı'ndan giriş yapmasını müteakip gerekçe gösterilmeksizin Kuzey'e geçişi engellenmişti. Ayrıca, her yıl ülkemizde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2017 yılında 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali vesilesiyle aralarında Sırbistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin çocuk gösteri grupları Larnaka Havalimanı'nda Rum polisi tarafından saatlerce bekletildikten sonra girişleri engellenmişti. GKRY, bu uygulamalarına son vermediği taktirde bizim de bazı adımlar atacağımızı ve bu yapılanlara seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir yandan iki taraf arasında güven tesis edilmesi gereğinden bahsederken, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının dünya ile temasını engellemeye çalışmak ne iyi niyet ile ne de hakkaniyet ile bağdaşır."

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi KKTC tepki

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