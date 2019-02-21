KKTC'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmadığının açık olduğunu belirterek, "Beklentimiz, Rum tarafının bunları bir yana bırakarak, Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum tarafında yersiz bir "4 Temmuz" tartışması yaşandığını belirterek, "BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansındaki tek belgenin 30 Haziran 2017 tarihli "Guterres Çerçevesi" olduğuna işaret eden Burcu, "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın daha önce de belirttiği gibi bundan sonra bir rol oynayacaksa, bunun sulandırılmadan, çarpıtılmadan ele alınması gerekecektir.'" değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının atıfta bulunduğu 4 Temmuz tarihinde liderler seviyesinde herhangi bir toplantı yapılmadığına dikkati çeken Sözcü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti: