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KKTC'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Beklentimiz, Rum tarafının (4 temmuz tarihli belge iddiaları) bunları bir yana bırakarak Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmadığının açık olduğunu belirterek, "Beklentimiz, Rum tarafının bunları bir yana bırakarak, Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum tarafında yersiz bir "4 Temmuz" tartışması yaşandığını belirterek, "BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansındaki tek belgenin 30 Haziran 2017 tarihli "Guterres Çerçevesi" olduğuna işaret eden Burcu, "Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın daha önce de belirttiği gibi bundan sonra bir rol oynayacaksa, bunun sulandırılmadan, çarpıtılmadan ele alınması gerekecektir.'" değerlendirmesinde bulundu.

Rum tarafının atıfta bulunduğu 4 Temmuz tarihinde liderler seviyesinde herhangi bir toplantı yapılmadığına dikkati çeken Sözcü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu tarihteki müzakereciler görüşmesinde de herhangi bir ortak anlayışa varılmamıştır. Dolayısıyla, uzlaşı sağlanmayan bir görüşmeden yola çıkılarak bunun, 'Gutteres’in izahlı çerçevesi' diye takdim edilmeye çalışılması abesle iştigaldir. Rum tarafının bu gibi verimsiz tartışmalarının, Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkı yapmadığı açıktır. Beklentimiz, Rum tarafının bunları bir yana bırakarak Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonunu artık netleştirmesidir. Cumhurbaşkanımız 26 Şubat’taki görüşmeye, Nikos Anastasiadis’in ortaya koyduğu desantralize federasyon (kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi modeli) kavramını somutlaştırarak içini doldurması ve varsa başka fikirlerini açıklaması durumunda, samimi ve yapıcı bir tutumla katılacaktır."

Kıbrıs müzakereleri kapsamında, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

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