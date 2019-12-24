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KKTC’den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2)

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti.

KKTC’den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2)

GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti. Töre ve milletvekilleri, ellerindeki Türkiye ve KKTC bayraklarıyla birlikte Geçitkale'ye gitti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Töre, "Geçitkale'de görev yapan askerlere ve çalışanlara destek olmaya geldiklerini" söyledi. Rumların silahlanmaya devam ettiği bir dönemde Geçitkale'nin gündeme geldiğine işaret eden Töre, atılan adımın bir savaş adımı olmadığını söyledi.

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