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KKTC'den Macron'un kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:01 | Son Güncelleme

KKTC İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İnsan Hakları Derneği ve Bağımsızlık Konseyi Başkanı Hasan Işık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine tepki gösterdi.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Macron’un 24 Nisan'ı, sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesinin Haçlı zihniyetinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Macron'u, "İnsan hakları kapsamında istenmeyen şahıs ve devlet adamı” olarak niteleyen Işık, Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron KKTC KKTC İnsan Hakları Derneği sözde Ermeni soykırımı

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