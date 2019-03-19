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KKTC’den Rum tarafının silahlanmasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son yıllarda silahlanmasından duyulan rahatsızlık vurgulanarak iki toplum arasında güven tesis edilmeye çalışılan bu dönemdeki faaliyetlerin samimiyetsiz olduğu bildirildi.KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rumların özellikle son dönemde artan ve savunma maksadını aşan silahlanma faaliyetlerini bir an önce durdurması konusunda uyarıyoruz.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son yıllarda silahlanmasından duyulan rahatsızlık vurgulanarak iki toplum arasında güven tesis edilmeye çalışılan bu dönemdeki faaliyetlerin samimiyetsiz olduğu bildirildi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rumların özellikle son dönemde artan ve savunma maksadını aşan silahlanma faaliyetlerini bir an önce durdurması konusunda uyarıyoruz. Ağır bir tehdit içeren söz konusu faaliyetleri iki toplum arasında güven tesis edilmeye çalışılan bu dönemde oldukça samimiyetsiz ve provokatif bulmaktayız." denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Sırbistan’dan yeni ağır silahlar aldığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, Rum Yönetimi’nin, Sırbistan’dan 8 adet devriye, keşif, personel taşıma ve ambulans olarak kullanılabilen Milosh BOV M16 4x4 zırhlı savaş taşıtı (TOMA) ve 24 adet 155’lik NORA B-52 çekili top alacağı öğrenilmiştir. Söz konusu topların, 8x8 araçlar olduğu, dakikada 11 mermi atabildiği ve çeşitli kalibrelerde mermi kullanabildiği, hedefini 42 kilometre mesafeden vurabildiği, ayrıca GPS güdümlü atış özelliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır. İlaveten, GKRY’nin Almanya’dan 41 adet Leopard 2A4 tipi tank ve Rum Deniz Kuvvetlerinin takviyesi için de Fransa’dan 2 adet açık deniz gemisi alacağı bilinmektedir. Rum donanması envanterine ilk kez katılacak olan söz konusu iki geminin, Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde bulunacağı, bu maksatla gemilere hizmet verebilecek şekilde limanın yeniden düzenlenmeye başlandığı, öte yandan Fransa ile GKRY arasında güvenlik işbirliğini güçlendirmek amaçlı mevcut savunma anlaşmasının geliştirilerek yine Mari’de Fransız donanmasının kullanımına tahsis edilecek bir deniz istasyonu inşa edilmesine izin verildiği de hatırlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD’nin silah ambargosunu kaldırılması durumunda GKRY’nin silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağı ve iki taraf arasında gerginliği tırmandıracağı aşikardır. Rum tarafının bu eylemleri, hassas dengelerin bulunduğu adamız ve Doğu Akdeniz’deki güven ve huzur ortamını tehdit ederek güvensizlik ortamının yerleşmesine neden olacağı gibi, Ada’da işbirliğine dayalı bir ortaklık tesis edilmesi felsefesinin içeriğini de boşaltmak anlamına gelmektedir. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri, Rum liderliğinin adanın geleceğine ilişkin gerçek niyetini ortaya koymakta ve uzun zamandır karşılaşılmamış düzeyde düşmanlık içermektedir. Bu noktada, Kıbrıs Rum yönetimini tarafımızdan mukabil adımlar atılmasını gerektiren bu faaliyetlerini durdurmaya davet ediyoruz." denildi.

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