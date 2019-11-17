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KKTC’den Rum yönetimine bayrak tepkisi: Bu suskunluk hayra alamet değil

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 23:38 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin 'KKTC bayrağı yakılması' sonrasında sessiz kaldığını belirterek, "Bu suskunluk hayra alamet değil” dedi.  Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özersay şu ifadeleri kullandı:  “Bayrağımızın yakılması ve ertesinde Dışişleri Bakanlığı olarak göstermiş olduğumuz tepkiye cevaben ELAM’dan gelen cüretkar açıklama kadar, Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkat çekicidir.

KKTC’den Rum yönetimine bayrak tepkisi: Bu suskunluk hayra alamet değil

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin 'KKTC bayrağı yakılması' sonrasında sessiz kaldığını belirterek, "Bu suskunluk hayra alamet değil” dedi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özersay şu ifadeleri kullandı:
“Bayrağımızın yakılması ve ertesinde Dışişleri Bakanlığı olarak göstermiş olduğumuz tepkiye cevaben ELAM’dan gelen cüretkar açıklama kadar, Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkat çekicidir. Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır aslında asıl tehlikeli olan. Özellikle sayın Anastasiades bu olaylar karşısında bunları kınayan, doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça, Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir. Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil.”

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