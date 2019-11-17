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KKTC'den Rum yönetimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:09 | Son Güncelleme

KKTC'den Rum yönetimine tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalan Kıbrıs Rum yönetimi ve siyasi partilerine tepki gösterdi.

Özersay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rum yönetimi ve siyasi partilerinin olay karşısında takındığı tavrı eleştirerek, "Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkati çekicidir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC bayrağının yakılmasına sessiz kalmanın olayı onaylamak anlamına geleceği uyarısında bulunan Özersay, "Aslında asıl tehlikeli olan Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır. Özellikle Sayın Anastasiades, bu olaylar karşısında bunları kınayan, doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir. Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil." ifadelerini kullandı.

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KKTC KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kudret Ozersay

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