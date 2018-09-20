KKTC'den Rumların Mısır ile doğal gaz anlaşmasına tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nce (GKRY) Mısır ile doğal gaz boru hattı anlaşması imzalanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkiyle karşılandı. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki zenginliklerin geleceği konusunda yapmaya kalkıştıkları şey yeni bir hukuksuzluk girişimidir ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmeye çalışmak anlamını taşımaktadır" denildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere de ait olan kaynaklar konusunda tasarrufta bulunma yetkisine sahip olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının bu kaynaklar üzerindeki hakları herkes tarafından açıkça kabul edilmişken bu kaynakların ne zaman, ne şekilde ve hangi kanaldan dünya piyasasına aktarılacağı konusunda Rum tarafınca atılan tek yanlı adımlar hukuki zeminden yoksun olmakla birlikte iki taraf arasındaki ilişkileri de zehirler niteliktedir" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle sürdürüldü:

"Kıbrıs Türk tarafının defalarca 'Gelin birlikte yapalım' çağrısına cevap dahi vermeyen Kıbrıs Rum liderliğinin sadece yönetimi değil aynı zamanda zenginliği de Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmak istemediği bir kez daha teyit olmuştur. Türkiye ile istişare ve işbirliği halinde kısa bir süre sonra atacağımız adımlarla, Kıbrıs Türk Halkının haklarına halel getirmelerine izin vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine getirir, Rum tarafının bu tek yanlı adımlarını tolere ve teşvik eden, göz yuman tüm ilgili aktörlere bu yanlış tutum ve davranışlarını bir an önce gözden geçirmelerini salık veririz."

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