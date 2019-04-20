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KKTC’den şehit ve yaralı askerler için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanlığı Türkiye-Irak sınır hattında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yayımladığı mesajda, “Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

KKTC Başbakanlığı Türkiye-Irak sınır hattında çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yayımladığı mesajda, “Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlere Allah’tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ise teröre lanet okuyarak şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Tatar mesajında şöyle dedi:
"Türkiye-Irak sınırında terör örgütünün saldırısı sonucu 4 askerimizin şehit olmasını, 6 askerimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı dilerim. Terör bir insanlık suçudur ve Türk milletini terörle geriletmek, haklarını gasp etmek mümkün değildir’’.

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