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KKTC’li profesörün organları 4 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

KKTC’de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof.

KKTC’li profesörün organları 4 hastaya umut oldu

KKTC’de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ın organları, KKTC ve Türkiye’deki dört hastaya umut oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sevilen hocalarından Prof. Dr. Serdar Saydam geçtiğimiz gün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Saydam’ın organları, ailesinin isteği üzerine, nakil bekleyen dört hastaya bağışlandı. Saydam’ın organları Türkiye’den gelen özel ekipler tarafından alındı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, "Serdar Saydam’ın iki böbreği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde iki hastaya yapılan operasyon ile sağlıklı bir şekilde nakledildi. Saydam’ın iki kornea ve karaciğerinin Türkiye’den gelen özel ekipler tarafından nakil bekleyen iki hastaya nakil edileceği öğrenildi" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Serdar Saydam’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

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