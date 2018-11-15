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KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, KKTC'nin kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi.

DSP'den yapılan açıklamaya göre Aksakal, Akıncı'ya gönderdiği kutlama mesajında, Kıbrıs davasının partileri için en önemli konuların başında geldiğini vurguladı.

Kıbrıs'ta direnişin, İngiliz sömürgeciliğinin yıllar süren hegemonyası altında Rum tetikçilerinin mezalimine ve soykırım girişimlerine karşı Dr. Fazıl Küçük öncülüğünde başladığını belirten Aksakal, Rauf Denktaş liderliğinde kahraman mücahitlerle yürütülen özgürlük mücadelesinin, 1974'teki Barış Harekatı ile ete-kemiğe büründüğünü ve 15 Kasım 1983'te ise bağımsızlık ilanıyla zirveye taşındığını ifade etti.

Aksakal, Kıbrıs davasının, DSP için özel bir öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"DSP var oldukça, Kıbrıslı Türklerin tarihler boyu vatanı olmuş bu topraklar Türkiye Cumhuriyeti ile sonsuza kadar yaşatılacaktır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine yaşamını vakfeden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı saygıyla anarken, sadece Türklere değil Rumlara da barışın gelmesini sağlayan Türkiye hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit'i minnet ve şükranla yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 35. yılını yürekten kutluyorum."

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KKTC’nin kuruluşunun 35. yılı

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