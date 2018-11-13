KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

BAKÜ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kutlandı.

KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda konuşma yapan Turganer, 35 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olan KKTC'nin uluslararası toplumun haksız baskı ve insanlık dışı ambargolarına rağmen Kıbrıs Türklerinin iradesi ve Türkiye'nin desteğiyle günden güne geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin adadaki askeri varlığının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Turganer, "Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir anlaşmaya varmak için 50 yıldan bu yana BM himayesinde müzakereler yürütülmüştür. Kıbrıs Türk tarafının adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterdiği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımlar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemiştir." ifadelerini kullandı.