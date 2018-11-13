HABER

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı

BAKÜ (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kutlandı.

KKTC'nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda konuşma yapan Turganer, 35 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olan KKTC'nin uluslararası toplumun haksız baskı ve insanlık dışı ambargolarına rağmen Kıbrıs Türklerinin iradesi ve Türkiye'nin desteğiyle günden güne geliştiğini ve güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin adadaki askeri varlığının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Turganer, "Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir anlaşmaya varmak için 50 yıldan bu yana BM himayesinde müzakereler yürütülmüştür. Kıbrıs Türk tarafının adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterdiği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımlar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin yüce Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Turganer, "Kıbrıs Türk halkı, diline, dinine, milletine, vatanına, bayrağına her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov da KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türklerini kutladı. Azerbaycanlıların KKTC ve Kıbrıs Türklerini çok sevdiğini vurgulayan Amaşov, KKTC'nin sağlık ve eğitim alanlarında çok önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Resepsiyonda, Türk Hava Yolları tarafından çekilişle katılımcılardan birine KKTC'ye uçak bileti hediye edildi.

Resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

PARTNERMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat HikâyesiMüslüm Gürses'in Acılarla Örülmüş Hayat Hikâyesi
Gaziantep'teki cinayetGaziantep'teki cinayet
Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğunBaşkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral Ufuk Turganer

En Çok Okunan Haberler

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.