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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir"

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönünü törenleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36'ncı kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle gönül birliği içinde gururla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü

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