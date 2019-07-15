KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri 9 maddeden oluşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerinin 9 maddeden oluştuğu belirtildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'nin önerisinde, ortak hidrokarbon komitesinin oluşturulması, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu ile gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor.

Önerinin ilk maddesi temel prensiplerden oluşuyor. Öneride, Ada'nın iki ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların doğal gaz kaynaklarında da eşit haklara sahip oldukları ve her iki toplumun da bu kaynaklardan eş zamanlı adil şekilde yararlanması gerektiği vurgulanıyor.

Kıbrıs Rum tarafına, kararların konsensüs ile alınacağı, iki toplumun eşit temsil edileceği, BM gözetiminde ve AB'nin gözlemci olarak katılacağı ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması öneriliyor. Komiteye, gerek görülmesi halinde uluslararası bağımsız enerji uzmanlarının davet edilebilmesi de öneriler arasında bulunuyor.