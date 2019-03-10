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KKTC'nin eski başbakanlarından İrsen Küçük vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

KKTC'nin eski başbakanlarından İrsen Küçük vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski başbakanlarından İrsen Küçük vefat etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Küçük bu sabah Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü Amerikan Medikal Merkezi'nde 79 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlığı da yapan Küçük, 27 Aralık'tan şubat ayı sonuna kadar gribal enfeksiyona bağlı sağlık sorunları nedeniyle Amerikan Medikal Merkezi'nde tedavi görmüştü.

İrsen Küçük, 20 Şubat'ta taburcu edilmiş ancak 2 Mart'ta durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye yatırılmıştı.

Küçük'ün ölümü üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Gülin Küçük'ü arayarak taziyelerini iletti.

Akıncı, taziye mesajında, "Kıbrıs Türk toplumuna, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet vermiş olan ve son dönemde ciddi sağlık sorunları bulunan İrsen Küçük'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Tanrı'dan rahmet, başta değerli eşi ve tüm yakınları ile toplumumuza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da Küçük'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, "İrsen Küçük, milli mücadelemize, partimize ve ülkemize hizmetleriyle tarihimizdeki yerini çoktan almış, unutulmayacaklar arasına adını yazdırmıştır. Kıbrıs Türk halkı ve partimiz onun Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, UBP Genel Sekreteri, UBP Genel Başkanı, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak verdiği hizmetleri hep anacaktır." ifadelerine yer verdi.

İrsen Küçük'ün cenaze töreniyle ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

- İrsen Küçük kimdir?

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün yeğeni olan İrsen Küçük, 1940 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Küçük, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Toprak muhafaza ve zirai sulama üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra 1966-1968 yıllarında Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) Teşkilatında İşletme Mühendisi olarak çalışan Küçük, 1968-1973 yıllarında KKTC Hayvancılık Dairesinde görev yaptı.

Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı da yapan Küçük, 1976 yılında siyasete atıldı ve Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi.

KKTC'de 2010 yılında düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Derviş Eroğlu'nun bu göreve seçilmesiyle boş kalan UBP genel başkanlığına vekalet eden Küçük, toplanan olağanüstü kurultayda genel başkan seçilerek hükümeti kurmaya hak kazandı. Aralık 2010'da yapılan olağan kurultayda yeniden genel başkan seçildi ve bir süre başbakanlık yaptı.

İngilizce ve Rumca bilen İrsen Küçük, evli ve iki çocuk babasıydı.

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