KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı

KKTC'nin popüler otelinde yangın çıktı
SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm şehri Girne'de bulunan beş yıldızlı Cratos Premium Hotel’in Coco Bongo adlı eğlence mekanda yer alan bungalow evlerde yangın çıktı. Ölen ve yaralanan olmayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
KKTC'nin en turistik gözde popüler otellerinden biri olan Cratos Premium Hotel'in plajında bulunan bungalow evlerde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sırasında evlerde bulunan ve eğlence mekanında akşam yemeğinde olan müşteriler hızla olay yerinden uzaklaştırıldı. Alevlere ise önce otel personeli müdahale etti. Kısa sürede yayılan plajı alev topuna dönüştüren yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Girne İtfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ölen ve yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. 8 bungalow evin kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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