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"KKTC’nin hiçbir hakkına halel getirtmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Çözüm konusunda Rum tarafı makul seviyeye gelirse ne ala ama gelmeyecek olursa KKTC’nin hiçbir hakkına halel getirtmeyeceğimizi ifade etmek isterim" - "Yeni fikirler üretilmesi ve yeni şeyler söylenmesi lazım. Bizim inancımız da bu yöndedir. Türkiye olarak her türlü yapıcı çalışmanın içinde bulunacağımızı ama hiçbir zaman da burada oynanacak oyunları görmezden gelemeyeceğimizi bir kez daha ilan etmek isterim" - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Eğer niyet varsa bu Ada'nın toprakları da denizleri de herkese yeter"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çözüm konusunda Rum tarafı makul seviyeye gelirse ne ala ama gelmeyecek olursa KKTC’nin hiçbir hakkına halel getirtmeyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Oktay'ı kabul etti. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, dövizin yükselmesiyle yaşanan sıkıntılı dönemin en yakın zamanda aşılması temennisinde bulunarak, "Hak ettiğimiz daha iyi, daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte el birliğiyle ulaşacağız." dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akıncı, "Gerek KKTC, gerek Türkiye Cumhuriyeti en başından beri adil ve kalıcı bir çözümü istedik, bu konuda çabalar ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Akıncı, 2004'te yapılan Annan referandumuna Kıbrıs Türk tarafının yüzde 65 oyla "evet" dediğini, Güney Kıbrıs Rum tarafının ise yüzde 75 oyla "hayır" dediğini anımsattı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminin aynı yıl Avrupa Birliği'ne tam üye yapıldığını aktaran Akıncı, Kıbrıs’ta çözümü isteyen Türk halkının ise bunun dışına itildiğini anlattı.

- "Bu Ada'nın toprakları da denizleri de herkese yeter"

Akıncı, İsviçre'nin Crans Montana kentinde Temmuz 2018’de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nda Kıbrıs Türk tarafının çözüme yönelik isteğine, Rum tarafının karşılık vermediğini kaydetti.

Rum tarafının, Ada'nın tek hakimi gibi davranmayı bırakması gerektiğini dile getiren Akıncı, Kıbrıs Türk halkının da bu Ada'da en az onlar kadar eşit hakka sahip olduğunu vurguladı.

Akıncı, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkını Ada'da azınlık olarak görmek istediğini belirterek, "Eğer niyet varsa bu Ada'nın toprakları da denizleri de herkese yeter." diye konuştu.

- "Yeni fikirler üretilmesi ve yeni şeyler söylenmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da kuruluş yıl dönümü kutlamaları için geldiği KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhteşem bir atmosferde Kıbrıs Türk halkıyla KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Oktay, "Boğaz Şehitliğini ziyaret ettik. Ziyaret esnasında KKTC vatandaşlarının uluslararası arenada hem hukuki hem de ekonomik anlamda hak ettikleri yeri bir an önce almaları gerektiğine olan inancımız bir kez daha yinelendi." diye konuştu.

Oktay, Anastasiadis'in son açıklamalarına bakıldığında, KKTC ve Türkiye'nin her türlü iyi niyetinin karşılığının olmadığını, Rum tarafından bir kez daha öğrendiklerini ifade ederek, "BM Genel Sekreteri raporunda bu statükonun bu şekilde devam edemeyeceğini söyledi. Yeni fikirler üretilmesi ve yeni şeyler söylenmesi lazım. Bizim inancımız da bu yöndedir. Türkiye olarak her türlü yapıcı çalışmanın içinde bulunacağımızı ama hiçbir zaman da burada oynanacak oyunları görmezden gelemeyeceğimizi bir kez daha ilan etmek isterim." dedi.

Akdeniz'de çıkan doğal kaynakların Ada halkı arasında paylaşılması gerektiğini belirten Oktay, bu kaynağın uluslararası boyutta da iştah kabarmasına sebebiyet verdiğini gördüklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ın uluslararası alandaki çıkar kavgalarının bir arenası olmaması için gayret göstereceklerini ve buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"KKTC'nin eşit hakka sahip olduğu, eşit paylaşımın dışında hiçbir çözümün kabul görmeyeceği, başka bir modelin dile getirilemeyeceği konusunda Türkiye'nin duruşu nettir. Cumhurbaşkanımız her türlü platformda bunu ifade etmiştir. Ben de burada Cumhurbaşkanımız ve Türk milleti adına bir kez ifade etmek istiyorum. Çözüm konusunda Rum tarafı makul seviyeye gelirse ne ala ama gelmeyecek olursa KKTC'nin hiçbir hakkına halel getirtmeyeceğimizi ifade etmek isterim."

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