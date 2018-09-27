Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk Modern Sanat Müzesi başkent Lefkoşa'da törenle açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesindeki törene KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Törende konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, KKTC'nin Modern Sanat Müzesi ile yıllardır özlemi çekilen bir müzeye kavuştuğunu, müzenin ülkenin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedeflediğini dile getirdi.

Müzede 14 Türk ülkesinin sanatçılarının eserlerinin sergilenecek olmasının ülke sanatı açısından oldukça önemli olduğuna işaret eden Ataoğlu, bakanlık olarak sanat ve sanatçılara her zaman değer verdiklerini, sanat müzesinin sanatçılar açısından büyük fayda ve katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, pazartesi hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

