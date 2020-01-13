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  4. KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Toroslar Belediyesince, Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denktaş'ın parktaki heykeline çelenk bırakılan törende, önce Kur'an-ı Kerim, ardından da öğrenciler tarafından şiir okundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yiğitlik ve kahramanlık destanının yazıldığını söyledi.

Kıbrıs'ta mücadele verenleri minnetle andıklarını dile getiren Yılmaz, "O gün 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diyenler, bugün artık milletimizin bekasının, güvenliğinin Şam'dan, Trablus'tan, Semerkant'tan, Buhara'dan başladığını daha net görüyorlar. Biz o günkü hisleri taşıyoruz, heyecanı yaşıyoruz. Kıbrıs'a 'yavru vatan' dedik. Allah'ın izniyle üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça Kıbrısımız vatanımız, yavru vatanımız olarak kalmaya devam edecek." diye konuştu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Rauf Denktaş'ın Türkiye'ye yürekten bağlı olduğunu vurguladı.

Denktaş'ın Türk milletinin bağrından çıkan "milli kahraman" olduğuna dikkati çeken Mendeli, şunları kaydetti:

"Denktaş, Kıbrıs mücadelesinin haklılığına inanmıştır. Bu inançla 24 yaşında avukat olarak mücadelesine başlamış, 1948'de 'Kıbrıs Girit olmasın' çağrısını yaparak, mücadelesinin Anadolu ile bütünleşmesi için çaba sarf etmiştir. Rauf Denktaş gerçek bir Türkiye sevdalısıydı. Yürüttüğü mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık fikrinden ve idealinden ilham aldığını birçok vesileyle ifade etmiştir. Bizler ana vatanımızın desteğiyle haklı davamızı ve devletimizi sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz."

Törende, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük de anıldı.

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