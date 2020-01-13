KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Toroslar Belediyesince, Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denktaş'ın parktaki heykeline çelenk bırakılan törende, önce Kur'an-ı Kerim, ardından da öğrenciler tarafından şiir okundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yiğitlik ve kahramanlık destanının yazıldığını söyledi.

Kıbrıs'ta mücadele verenleri minnetle andıklarını dile getiren Yılmaz, "O gün 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diyenler, bugün artık milletimizin bekasının, güvenliğinin Şam'dan, Trablus'tan, Semerkant'tan, Buhara'dan başladığını daha net görüyorlar. Biz o günkü hisleri taşıyoruz, heyecanı yaşıyoruz. Kıbrıs'a 'yavru vatan' dedik. Allah'ın izniyle üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça Kıbrısımız vatanımız, yavru vatanımız olarak kalmaya devam edecek." diye konuştu.