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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı: - "Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı.

Aşırı yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın Denktaş'a zatürre teşhisi konulduğu bildirildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı yaptığı açıklamda, Denktaş'ın hastanede solunum cihazına bağlı olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini belirterek, "Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

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