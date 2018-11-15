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KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KKTC'nin kuruluşunun 35'inci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Ombudsmanı Emine Dizdarlı'ya tebrik mesajı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, Malkoç mesajında, 1974 öncesi dönemde Kıbrıs Türk toplumunun ağır baskı ve zulme maruz kaldığını hatırlattı.

En temel insan haklarının dahi tanınmadığı bu dönemde, Kıbrıs Türk toplumunun maddi ve manevi kayıplara uğratılmış olmasına rağmen dirayetli önderleri öncülüğünde tüm gücüyle yılmadan direndiğini, varoluş mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Şeref Malkoç, 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Ada'da barış ve huzur ortamının sağlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı ile çizilen hudutlar içerisinde kendi egemen devletine kavuştuğunu aktaran Malkoç, Kıbrıs Türkünün azminin, zulme karşı direnişinin en önemli sembolü olduğuna dikkati çekti.

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç KDK KKTC ombudsman

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