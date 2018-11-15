HABER

KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplumun bugün devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle bir anlamda izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyecektir" - KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü: - "Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın bir parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'nün ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, gaziler, askerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın mesajı okundu.

Özersay, mesajında, bu topraklarda onurlarıyla bir halk olarak yaşayabilme ve kimliklerini var etme mücadelelerinin devletin kuruluşundan da önceye dayandığını vurguladı.

KKTC'nin tüm kurumlarıyla birlikte uluslararası toplumun farklı aktörleriyle en üst düzeyde iş birliği yapmaya açık olduğunu belirten Özersay, "Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplumun bugün devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle bir anlamda izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını iyi yönetmesi ve kendi devletine sahip çıkmasının gerek Kıbrıs adasının gerekse de Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği, istikrarı ve huzuru açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle anan Özersay, mesajında "Demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak KKTC'yi bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşımak bizim asli görevimizdir." ifadesine yer verdi.

- "Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacak"

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü de KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını kaydederek, bugünün "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkı olarak tüm güçleriyle KKTC'yi her alanda daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek için çaba sarf etmek gerektiğinin altını çizen Köprülü, "Bunu da el birliğiyle yapacağız. Şüphesiz ki her zaman, her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır." şeklinde konuştu.

Kutlama pastasının kesilmesinin ardından Kıbrıs yöresel halk oyunlarının sergilendiği resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
Sağlık torbası Meclis'ten geçtiSağlık torbası Meclis'ten geçti
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü KKTC'nin kuruluşunun 35.yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışi

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.