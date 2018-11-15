KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın mesajı okundu.

Resepsiyona, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TİKA Başkanı Serdar Çam, gaziler, askerler ve çok sayıda davetli katıldı.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'nün ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın bir parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

Özersay, mesajında, bu topraklarda onurlarıyla bir halk olarak yaşayabilme ve kimliklerini var etme mücadelelerinin devletin kuruluşundan da önceye dayandığını vurguladı.

KKTC'nin tüm kurumlarıyla birlikte uluslararası toplumun farklı aktörleriyle en üst düzeyde iş birliği yapmaya açık olduğunu belirten Özersay, "Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplumun bugün devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle bir anlamda izole edilmeye çalışılıyor olsa da adım adım dünyanın parçası olma yönünde kararlılıkla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını iyi yönetmesi ve kendi devletine sahip çıkmasının gerek Kıbrıs adasının gerekse de Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği, istikrarı ve huzuru açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kıbrıs şehitlerini rahmetle anan Özersay, mesajında "Demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak KKTC'yi bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşımak bizim asli görevimizdir." ifadesine yer verdi.

- "Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacak"