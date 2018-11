KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü de KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını kaydederek, bugünün "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkı olarak tüm güçleriyle KKTC'yi her alanda daha da ileriye taşımak ve güçlendirmek için çaba sarf etmek gerektiğinin altını çizen Köprülü, "Bunu da el birliğiyle yapacağız. Şüphesiz ki her zaman, her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır." şeklinde konuştu.

Kutlama pastasının kesilmesinin ardından Kıbrıs yöresel halk oyunlarının sergilendiği resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.