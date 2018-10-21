HABER

KKTC'nin "teknoloji üssü" için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere projesi hazırlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ KALTEV, 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek - Bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik temalı araştırmaların yürütüleceği ODTÜ KALTEV'de ilk olacak şekilde sosyal bilimlere yönelik de bilimsel araştırmalar yürütülecek - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: - "Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı ODTÜ, KALTEV ile adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedefliyor" - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal: - "KALTEV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önde gelen bir bilim ve teknoloji ekosistemine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor"

GÜZELYURT (AA) - SELMA KASAP - Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere projesi hazırlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi, (KALTEV), 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge ve teknoloji üretiminin merkezi olacak ODTÜ KALTEV'in temelinin geçen yıl mayıs ayında atıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı ODTÜ'nün, KALTEV ile adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedeflediğini belirten Kök, "Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs'taki sayısı 100 bini geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek." dedi.

- İnovatif araştırmacılar bir araya gelecek

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise KALTEV'in teknolojik üretim gerçekleştiren firmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dünyanın sorunlarına çözüm getirmek için çalışan inovatif araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

KALTEV’in öncelikli araştırma alanlarının bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik olarak belirlendiğini hatırlatan Baykal, ODTÜ KALTEV'de, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, sağlık teknolojileri, su ve atık yönetimi gibi modern çağın ihtiyaç alanlarına çözüm üretecek araştırmaların yapılacağını söyledi.

Teknoloji Vadisi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Baykal, "Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere başlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ KALTEV, ocak itibarıyla faaliyete geçecek. ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önde gelen bir bilim ve teknoloji ekosistemine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor." bilgisini verdi.

ODTÜ KALTEV'in bünyesinde, laboratuvarlar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri ile teknoloji firmalarının yer alacağına işaret eden Baykal, ODTÜ KALTEV'de Akıllı Sistemler Laboratuvarı, İleri Malzeme Laboratuvarı, THz ve META Laboratuvarı, Enerji Yönetimi Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Siber Savunma ve Kriptografi, Su Kaynakları Laboratuvarı, Sosyal Bilimler (SosyoKent) ve Akdeniz Araştırmaları Laboratuvarı'nın yer alacağını bildirdi.
\

- Yeni model SosyoKent kuruluyor

ODTÜ KALTEV'de yeni bir modelin ilk kez hayata geçirileceğini aktaran Baykal, ODTÜ KALTEV SosyoKent'te, sosyal bilimlere yönelik bilimsel araştırmaların sürdürüleceğini ve toplumsal hizmet misyonu çerçevesinde üretilen bilgilerin toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi için çalışma ve girişimlerin yürütüleceğini ifade etti.

Baykal, KALTEV SosyoKent'te Akdeniz çalışmaları araştırma grubunun kurulacağını ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kıbrıs odaklı sosyal, ekonomik ve bölgenin uluslararası ilişkilerine dair bilimsel araştırmaların yapılacağını vurguladı.

Nazife Baykal, merkezde ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitim sistemiyle ilgili çalışmaları ile Kuzey Kıbrıs'taki öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılacağını sözlerine ekledi.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı! ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!
Gölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı olduGölcüklü Recep Tayyip Erdoğan, muhtar adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ KALTEV ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

İnfaz listesini Trump'ın damadı mı verdi?

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.