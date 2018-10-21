GÜZELYURT (AA) - SELMA KASAP - Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere projesi hazırlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi, (KALTEV), 2019 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge ve teknoloji üretiminin merkezi olacak ODTÜ KALTEV'in temelinin geçen yıl mayıs ayında atıldığını hatırlattı. Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı ODTÜ'nün, KALTEV ile adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedeflediğini belirten Kök, "Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs'taki sayısı 100 bini geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek." dedi. - İnovatif araştırmacılar bir araya gelecek ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise KALTEV'in teknolojik üretim gerçekleştiren firmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve dünyanın sorunlarına çözüm getirmek için çalışan inovatif araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

KALTEV’in öncelikli araştırma alanlarının bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik olarak belirlendiğini hatırlatan Baykal, ODTÜ KALTEV'de, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, sağlık teknolojileri, su ve atık yönetimi gibi modern çağın ihtiyaç alanlarına çözüm üretecek araştırmaların yapılacağını söyledi. Teknoloji Vadisi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Baykal, "Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere başlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ KALTEV, ocak itibarıyla faaliyete geçecek. ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önde gelen bir bilim ve teknoloji ekosistemine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor." bilgisini verdi. ODTÜ KALTEV'in bünyesinde, laboratuvarlar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri ile teknoloji firmalarının yer alacağına işaret eden Baykal, ODTÜ KALTEV'de Akıllı Sistemler Laboratuvarı, İleri Malzeme Laboratuvarı, THz ve META Laboratuvarı, Enerji Yönetimi Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Siber Savunma ve Kriptografi, Su Kaynakları Laboratuvarı, Sosyal Bilimler (SosyoKent) ve Akdeniz Araştırmaları Laboratuvarı'nın yer alacağını bildirdi.

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