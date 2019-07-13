AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye, hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına sunduğu öneriye ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunmasının "önemli bir adım" olduğunu belirten Çelik, "Türk tarafı bir kere daha çatışmacı siyasetlere karşı iş birliği siyasetini öne çıkarmıştır. Kaynakların Türk ve Rum tarafı arasında, BM gözetiminde kurulacak komiteyle ele alınması, iş birliğine önem veren bir siyasettir. Kaynaklardan eşzamanlı yararlanma önerisi adaletin gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye ve KKTC, adalet ve hukuktan yana bir siyaset izlemektedir"