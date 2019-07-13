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"KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir" - "Türkiye, hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır" - "Garantör ülkelerin ve AB'nin, Rum tarafının çatışmacı siyasetine karşı KKTC'nin barışçı siyasetine destek vermelerini bekliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye, hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Rum tarafına sunduğu öneriye ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunmasının "önemli bir adım" olduğunu belirten Çelik, "Türk tarafı bir kere daha çatışmacı siyasetlere karşı iş birliği siyasetini öne çıkarmıştır. Kaynakların Türk ve Rum tarafı arasında, BM gözetiminde kurulacak komiteyle ele alınması, iş birliğine önem veren bir siyasettir. Kaynaklardan eşzamanlı yararlanma önerisi adaletin gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye ve KKTC, adalet ve hukuktan yana bir siyaset izlemektedir"

Günlerdir Rum tarafının çatışmacı siyasetine destek veren AB başta olmak üzere tüm siyasi odakların, KKTC'nin iş birliği yaklaşımının kıymetini bilmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC'nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir. Türkiye hem kendi haklarını hem de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır. Adaletsiz ve hukuksuz girişimler karşısında Türkiye ve KKTC, adalet ve hukuktan yana bir siyaset izlemektedir. Garantör ülkelerin ve AB'nin, Rum tarafının çatışmacı siyasetine karşı KKTC'nin barışçı siyasetine destek vermelerini bekliyoruz. Eğer adalet ve hukuk esas alınacaksa, KKTC'nin diplomatik akılla ortaya koyduğu önerilere herkesin destek vermesi gerekir."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akınc Twitter

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