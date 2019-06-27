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KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti 

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2019 22:00 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu.

KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti 

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu. Genç kız Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep’e getirildi.
KKTC’de yaşayan Nisa Karaçoroğlu, 22 Haziran'dan evinin balkonundan düşerek hastaneye kaldırıldı. Jflbf jdksesıyd jrurj tlyaea ödlsuldıdı Nisa Karaçoroğlu. KKTC’de tedavi imkanı bulamayınca Türkiye’ye gelmek istedi. Ancak genç kız yürüyemediği ve oturamadığı için tarifeli uçağa binemedi. Deniz yolculuğu da sağlığı için tehlikeli görülen genç kız sosyal medyadan yetkililere seslenerek, tedavi olmak için Türkiye’ye gelmek için yardımcı olunmasını istedi.
Sosyal medyadan gelen çağrıya cevap veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekli işlemleri tamamlayarak, Nisa Karaçoroğlu'nu, KKTC’de kaldığı evden ambulansla aldırarak, bakanlığa ait ambulans uçakla Gaziantep’e ulaşımını sağladı. Gaziantep Havalimanı’nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Genç kızın üvey babası Osman Güneş, bakanlığın bu girişimi ile mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.

FOTOĞRALI

KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti

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