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KKTC'ye Füze Düştü

01.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenlediği dün gece saatlerinde bir füze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa yakınlarında boş bir alana düştü.

KKTC'ye Füze Düştü

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenlediği dün gece saatlerinde bir füze Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa yakınlarında boş bir alana düştü.

Olay yerinde açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olay sonrası yaptığı açıklamada füzenin Suriye tarafından gelmiş olmasının mümkün olduğunu söyledi. Akıncı olayla ilgili tek tesellinin füzenin yerleşim yerine düşmemiş olması ve herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmaması olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız” ifadelerini kullandı.

Özersay ayrıca Kıbrıs’a düşen füzenin S-200 füzesi olabileceğini belirtti. Özersay, “Yapılan incelemelerde Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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