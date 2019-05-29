KKTC’ye uyuşturucu ile gelen İranlı turist, soluğu karakolda aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) üzerinde açıkça uyuşturucu bulundurarak giren İranlı bir turist polis tarafından gözaltına alındı. Turistin savunması ise, “Bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler” şeklinde oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine üzerinde açıkça uyuşturucu bulundurarak giren İranlı bir turist polis tarafından gözaltına alındı.

İran uyruklu Zahir Hassan Taberdarzi ifadesinde, 6 Mayıs tarihinde Girne turizm limanından ülkeye giriş yaptığını ve gelmeden önce de İran’da kendisine KKTC’de uyuşturucu kullanımının serbest olduğunun söylenmesi üzerine uyuşturucu maddeyi kendi kullanımı için sigara paketi içerisinde getirdiğini itiraf etti. Taberdarzi daha sonra mahkemeye çıkartıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Zahir Hassan Taberdarzi’nin gerekli soruşturmanın tamamlanması için bir süre daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

