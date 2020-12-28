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Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi

28.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi

Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü klarnet ustası organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı (90) vefat etti. Kandıralı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

Ani ölümüyle herkesi hüzne boğan Mustafa Kandıralı'nın torunu Güneş Aybek, yaptığı açıklamada, dedesinin kalp ve astım rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Aybek, sanatçının tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı olarak dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

MUSTAFA KANDIRALI KİMDİR?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1930'da dünyaya gelen ve gerçek soyadı Kadıoğlu olan sanatçı, ilkokulu bitirmesinin ardından, altı kardeş olmanın getirdiği dezavantajlardan ve ailesinin ekonomik şartlarının bozuk olmasından dolayı ortaokula devam edemedi. Bir uğraş edinmesi için amatör düzeyde klarnet çalan babası tarafından Kandıra Halkevine yazdırılan Kandıralı, önceleri ud çalsa da radyoda Şükrü Tunar'ın klarnet taksimiyle başlayan klarnet sempatisi bir aşka dönüştü. Kandıralı, kendi sazı olmadığı için babasının klarnetini gizli gizli çalmaya başladı ve ailesinin onayını alamayacağı düşüncesiyle 15 yaşında İstanbul'a kaçtı.

Keman sanatçısı Ama Recep ve Kanuni Sıtkı Bey ile tanışarak kendisine bir iş bulan Kandıralı, ilk olarak 1945'te Tepebaşı Kibar Gazinosu'nda 4 lira yevmiye ile çalışmaya ve para biriktirmeye başladı. Kandıralı, biriktirdiği paralarla Akopos Alyanak'tan dersler alarak tekniğini ve repertuvarını geliştirirken, dönemin büyük gazinolarında sahneye çıktı.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Ünlü sanatçılara klarnetiyle eşlik eden Mustafa Kandıralı, 1957'de radyo çalışmalarına başladı, aynı yıl Pate-Odeon Plak Şirketinin sahibinin isteği üzerine "Salon Çiftetellisi" adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı, Batı müziği tarzında da üretimler yaparken, kariyeri boyunca birçok ülke dolaştı ve farklı yerlerden ödüllere layık görüldü. Fahrunnisa Hanımla evlenerek Mukadder, Jale, Nejla ve Kısmet isimli 4 kız çocuğu olan sanatçı, müzisyenliğinin yanı sıra film ve dizilerde rol aldı. (AA)

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