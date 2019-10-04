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Klarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

İZMİRLİ klarnet üreticisi Aydan Akıneri, Finlandiya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra kurduğu atölyede imal ettiği klarnetleri Japonya ve İsrail ile bazı Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Klarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ klarnet üreticisi Aydan Akıneri, Finlandiya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra kurduğu atölyede imal ettiği klarnetleri Japonya ve İsrail ile bazı Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Klarnetlerinin çok dayanıklı olduğunu belirten Akıneri, bunu ispatlamak için otomobiliyle entrümanın gövdesinin üzerinden geçti.
İzmir'de yaşayan ve Bando Mızıka Astsubay Okulu'dan mezun olan Aydan Akıneri, 4 yıllık askerlik hayatının ardından Finlandiya'ya yerleşti. Bu ülkedeki filarmoni orkestralarında fagot çalmaya başlayan Akıneri, bir gün bozulan entrümanını tamir ettirecek yer bulamayınca bu işi yapmaya karar verdi. ABD'ye gidip, nefesli sazlar tamiri üzerine eğitim alan Akıneri, Finlandiya'ya döndüğünde nefesli sazlar tamir atölyesi açtı. Atölyesi kısa sürede ünlenen Akıneri; Finlandiya, İsveç ve Norveç'teki ünlü orkestraların enstrümanlarının bakımları ile tamirlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 25 yıl Finlandiya'da bu işi yapan Akıneri, 18 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldı. Bir süre Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nda çalışan Akıneri, kısa süre sonra İzmir'e yerleşti ve klarnet üretim atölyesi açtı.
KLARNET GÖVDESİNİN ÜZERİNDEN ARACIYLA GEÇTİ
Alsancak semtindeki atölyesinde, geleneksel üretim tekniklerini terk eden Aydan Akıneri, kendisine has ve 'meslek sırrı' dediği teknikle ürettiği klarnetleri Japonya ve İsrail ile bazı Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Akıneri, "Ben hep hayallerimin peşinden gittim ve yapmak istediğim şeyleri yaptım. Klarnetlerim, diğer üretilenlere göre daha dayanıklı ve sağlamdır. Bunda, benim 'meslek sırrı' dediğim bazı tekniklerin yanı sıra kullanılabilecek en iyi ağaçları kullanmamın da payı var; çünkü ağaçlar, yaşlandıkça pahalılaşır. Ben de tüm bunların en iyisini kullanıyorum" dedi.
Aydan Akıneri, ürettiği klarnetlerin dayanıklılığını ispatlamak için otomobiliyle entrümanın gövdesinin üzerinden geçti. Klarnetin gövdesinin kırılıp, çatlamadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Klarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test ettiKlarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test ettiKlarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test ettiKlarnetinin dayanıklılığını, otomobille üzerinden geçerek test etti

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