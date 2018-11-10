Klarnetle İzmir marşın çalan kuzenler ilgi odağı oldu

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta kuzenler Baran(12) ve Erol(7)Koçaklı'nın klarnet eşliğinde söyledikleri İzmir Marşı, ilgi odağı oldu. Fatih Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Baran Koçaklı ve kuzeni Erol Koçaklı, Gazipaşa Caddesi'nde şarkılar söylüyor. Kent merkezindeki 10 Kasım töreninin ardından Baran Koçaklı klarnetle İzmir marşını çaldı. Hem çalıp hem de söyleyen Baran Koçaklı'ya kuzeni Erol Koçaklı da eşlik etti. Kuzenler, renkli tavırlarıyla yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Çocukları ilgiyle dinleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekti.
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