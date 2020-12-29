Klasik araba seçen düğün sahipleri nelere dikkat etmelidir?

Klasik arabalar basit arabalardır. O nedenle düzenli bakımları başarıyla yapıldığı sürece, herhangi bir şekilde yolda bırakmazlar.

KLASİK ARABA SEÇEN DÜĞÜN SAHİPLERİ NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Araçların daha öncesinden mutlaka görülmesini tavsiye ederiz. Aynı zamanda şoförlerle de tanışmak önemlidir. Firmaların kurumsal internet sitelerinde bunlarla ilgili daha önce yapılmış yorumlar, sosyal medyadaki görüşler takip edilebilir. Araba seçerken değerlendirme aşamasında gayet yararlı olacaktır.

ÜSTÜ AÇIK ARABA KİRALADIKSANIZ EKSTRA DİKKAT!

Üstü açık bir araba kiralandıysa, bu aracın üstünün kapandığından emin olunması lazımdır. Çünkü o günkü hava şartlarının değişmesi, sizi etkileyebilir. O nedenle üstü kapanabilen bir üstü açık araç alınması gerekir.

Düğün günü tarzınız daha geniş bir araçsa, aracın inip binilebilen genişlikte olmasına dikkat edilmelidir. Bakımlarının yapıldığına, fotoğrafta şık çıkacağına, düğün günü temiz geleceğine dair emin olmak için bunları firmayla konuşmakta yarar vardır.

