Klasik arabalar Ukrayna’da görücüye çıktı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de klasik arabaların ve uçakların sergilendiği festivale büyük ilgi gösterildi.

Bu yıl 10.’su düzenlenen Old Car Land Festivali’nde Avrupa, Amerika ve Rusya coğrafyasından yaklaşık 500 uçak ve helikopter ile 100 klasik araba görücüye sunuldu. Bunların yanı sıra festivalde eski toplu taşıma araçları, kamyonlar, motosikletler ve bisikletler de sergilendi.

Festivalin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa’dan, Amerika’dan, Rusya’dan ve Ukrayna’dan birçok tarihi ulaşım araçları burada sergileniyor. Bu tarihi mekanı ziyaret edip bu eşsiz parçaları görmek için 150 grivna (6 Amerikan doları) gibi makul bir fiyat belirledik ziyaretçiler için. Bugün burada bir tarih yatıyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 12 Mayıs’a kadar devam edecek festivalde usta sürücüler tarafından şovlar yapılacak ve çocuklar için oyuncak arabalarla yarışmalar düzenlenecek.

