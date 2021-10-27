Klasik arabasına gözü gibi bakıyor! Teklifleri dinlemeden reddediyor

Çocuk yaştan beri klasik otomobillere hayran olan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik bir otomobil sahibi olmak istedi. Olgunun arkadaşı Yılmaz Coşkun, Hatay’da 1975 model bir Mercedes buldu. Hatay’a giderek satın aldıkları otomobil üzerinde 6 ay süren bir yenileme çalışması yapıldı. Orijinaline uygun şekilde yenilenen otomobil başkan Olgun’un vazgeçilmezi oldu. Gözü gibi baktığı otomobilini iş dışında sadece ailesiyle vakit geçirmek için kullandığını belirten Başkan Olgun, satın almak isteyenlerinde olduğunu, yüksek rakamlar teklif edildiğini ancak satmayı düşünmediğini belirtti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, klasik otomobil sevdasının küçük yaşta başladığını belirterek, “Hep eski arabaları incelerim alacağımdan değil ama sevdiğim için açar özelliklerine bakarım. Sağ olsun çocukluk arkadaşım Yılmaz ustam klasik otomobil sevdiğimi bildiği için sürekli arabalara bakıyordu. Bir gün aradı ‘Hatay’da bir araba buldum istediğin gibi otomatik tam bir klasik otomobil ama baya bir restorasyon gerekiyor’ dedi. Bende ‘tamam ustam sen nasıl dersen’ dedim ve büyük abim birde arkadaşımla beraber yola çıktılar arabayı getirdiler. Yaklaşık 6 aydır çok büyük özveriyle çalıştı. Hatta hafta sonları arabaya olan ilgimden dolayı ben bile yardım ettim. Elimden geldiği kadar beraber çalıştık. Sağ olsun arabayı son haline getirdi. Arabamız 1975 model 220d, at kafa diye tabir edilen Mercedes klasiği. Bu vakitten sonrada böyle muhafaza edip temiz bir şekilde bineceğim” dedi.

''HER ŞEY PARA DEĞİL, SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM''

Başkan Olgun, son model otomobilini klasik otomobile tercih etmediğini belirterek, “Güncelde bir arabam var ama inanın ondan bu kadar hoşlanmıyorum. Bunu genelde hafta sonu ya da mesaimden sonra alıp çocuklarımla beraber çıkıp gezdiğim arkadaşlarımla bindiğim bir araba. Bu arada da gezerken ilgisi olan arkadaşlar soruyorlar nerden getirdiniz nasıl yaptınız diye buda beni mutlu ediyor. Ben eski şeylerde gerçekten bir emek olduğunu düşünüyorum. Görenlerin gerçekten ilgisini çekiyor yıkamaya bıraktığım zaman müşteriler çıkıyor ya da beni arayıp bir gezebilir miyiz diye soruyorlar. Her şeyin para olamadığını düşünüyorum satma gibi bir düşüncem yok bana ve benden sonra çocuklarıma hatıra kalsın istiyorum inşallah kıymet bilirler. Fiyat verenler oldu doğru olur mu bilmiyorum ama 250 bin ve onun üzerin de fiyat verenler oldu” diye konuştu.

BAKIMININ TAMAMLANMASI 6 AY SÜRDÜ

Araba Ustası Yılmaz Coşkun, “Başkan çocukluktan arkadaşım, eski arabalara ilgi ve alakalı olduğunu bildiğim için bu süreçte Hatay’dan arabayı buldum getirdik. Arabanın restorasyon işi vardı. 5-6 ay civarı işlemler sürdü başkanımızı da mutlu ettik” dedi.

(İHA)

