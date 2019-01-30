Klasik BMW efsanesi: BMW E34! Hem de sıfır kilometre (Fiyatı ne kadar?)

Bizim de hayranı olduğumuz E34 kasa için her kanaldan arayıştayız ve bu doğrultuda geçtiğimiz yıl gümrük ihalesinde, iyi durumda, orijinal ve oldukça da donanımlı bir BMW E34 525i aracı kaçırmanın üzüntüsünü yaşamıştık. O günden bu güne de, bu kondisyonda bir 525i araca maalesef rastlayamadık.

Diğer taraftan otomotiv dünyasına düşen, terk edilmiş araçların yer aldığı bir saklı garaj bulma haberi ise bizleri fazlası ile heyecanlandırdı. Her ne kadar bu tip bir yerden araç alma şansı olmasa da, haberi bile yetti diyebiliriz. Daha önce bu tip garajları gezip sizlere de tanıtmıştık. Şimdi ise ağzımızın suyu akarak bu haberi sizlere iletiyoruz.

Bu doğrultuda Bulgaristan’da bulunan terk edilmiş gibi görünen bu garajda tam 11 adet sıfır km E34 kasa BMW 5 Serisi olduğu açıklandı. Fotoğraflardan bir tanesindeki 25.04.1994 tarihinden anlaşılacağı gibi araçlar 1994 model ve yaklaşık yarısının, 2.0lt sıralı 6 silindirli 150ps gücündeki motora (M50B20TU) sahip 520i ve bir kısmının da 2.5lt sıralı 6 silindirli 192ps gücündeki motora (M50B25TU) sahip 525i olduğu belirtiliyor. Bu arada 11 aracın 10 adedi Sedan kasa tipindeyken, 1 tane de bulması pek kolay olmayan SW kasa tipindeki versiyon.