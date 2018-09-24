Klasik ekipmanlarla İzmit Körfezi'ne daldılar

KOCAELİ (AA) - Emektar sualtı tutkunlarından oluşan Vintage Türkiye Dalış Grubu üyeleri, klasik ekipmanlarla İzmit Körfezi'nde dalış etkinliği düzenledi.

Osman Yaşar Kulaç, Ateş Evirgen, Serço Ekşiyan, Bedros Kılıçcan, Abdullah Taş ve Murat Kulakaç gibi su altı dünyasının tecrübeli isimlerinden oluşan grup, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Genç nesil dalgıçlara eski ekipmanları tanıtmak ve Türkiye'de bu sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1960-1978 yıllarında üretilen ekipmanlarla gerçekleştirilen dalış, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından kayda alındı.

- "Bu farklı bir keyif"

Etkinliği organize eden Osman Yaşar Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 yıldır dalış yaptığını belirterek, dünyada eski sualtı ekipmanlarıyla dalış etkinliği düzenleyen pek çok gurubun olduğunu söyledi.

Vintage Türkiye Dalış Ekibi olarak altıncı dalışlarını Kocaeli'de gerçekleştireceklerini dile getiren Kulaç, "1960-1978 yıllarında imal edilmiş malzemelerle dalış yapacağız. Bu farklı bir keyif. Zaten biz dalışa bu malzemelerle başladık. Bunlarla dalmaktan büyük keyif alıyoruz." diye konuştu.