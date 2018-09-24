Klasik ekipmanlarla İzmit Körfezi'ne daldılar

KOCAELİ (AA) - Emektar sualtı tutkunlarından oluşan Vintage Türkiye Dalış Grubu üyeleri, klasik ekipmanlarla İzmit Körfezi'nde dalış etkinliği düzenledi.
Osman Yaşar Kulaç, Ateş Evirgen, Serço Ekşiyan, Bedros Kılıçcan, Abdullah Taş ve Murat Kulakaç gibi su altı dünyasının tecrübeli isimlerinden oluşan grup, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Genç nesil dalgıçlara eski ekipmanları tanıtmak ve Türkiye'de bu sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1960-1978 yıllarında üretilen ekipmanlarla gerçekleştirilen dalış, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından kayda alındı.
- "Bu farklı bir keyif"
Etkinliği organize eden Osman Yaşar Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 yıldır dalış yaptığını belirterek, dünyada eski sualtı ekipmanlarıyla dalış etkinliği düzenleyen pek çok gurubun olduğunu söyledi.
Vintage Türkiye Dalış Ekibi olarak altıncı dalışlarını Kocaeli'de gerçekleştireceklerini dile getiren Kulaç, "1960-1978 yıllarında imal edilmiş malzemelerle dalış yapacağız. Bu farklı bir keyif. Zaten biz dalışa bu malzemelerle başladık. Bunlarla dalmaktan büyük keyif alıyoruz." diye konuştu.
Kulaç, kendisinin kullandığı en dikkati çekici malzemenin 1962 yapımı regülatör olduğunu dile getirerek, etkinlikte bunun dışında 1970'li yıllarda üretilen denge yelekleriyle maske ve paletlerin kullanılacağını anlattı.
Grubun tek kadın dalgıcı Nilay Köse de ekip olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde daldıklarını belirterek, "Yaklaşık 15 kişilik kemik bir ekibimiz var. Grubun tek kadın dalıcısı benim. Eski malzemelerle dalıyoruz. Bunu gerçekten sığ suda dalış olarak gerçekleştiriyoruz. Bu malzemeleri yeni nesil dalıcıların tanımasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 50 yıldır dalış yapan Bedros Kılıçcan ise dalışa başladığı dönemde eğitim veren sivil bir kuruluş olmadığını aktararak, "Eskiden hiçbir malzeme yoktu, ithalat yoktu. Her gidene bir şeyler ısmarlayarak ekipmanlarımızı temin etmiştik. Şimdiki gençler bu bakımdan çok şanslı. İlk malzemelerimizi çok zor şartlar altında temin ettiğimiz için halen hatıra olarak saklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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