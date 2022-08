Klasik giyinenlerin kombininde mihenk taşı olan en iyi klasik ayakkabı markaları sıralaması ve önerileri

Giyim tarzınız aynı zamanda kişiliğiniz hakkında çevrenizdekilere bilgi verir. Örneğin bohem tarza sahip olan insanlar, çoğunlukla rahat olarak betimlenirken klasik giyim zevkine sahip olanlar ise daha ciddi ve karizmatik bir hava yansıtır. Siz de klasik giyim tarzına sahipseniz doğru yerdesiniz. Yapacağınız kombinlere göre en iyi klasik ayakkabı markası ve modellerini incelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Kaliteden asla ödün vermeyenlere: Kemal Tanca Deri Bağcıksız Erkek Klasik Ayakkabı

Klasik ayakkabı modelleriyle ün yapan Kemal Tanca, en sık tercih edilen modelleri sizlerle buluşturuyor. Kemal Tanca Deri Bağcıksız Erkek Klasik Ayakkabı 9775A, bağcıksız klasik ayakkabı tarzını beğenenlerin ilk tercihleri arasında da yer alıyor. Siyah renkli model, çoğu klasik giyim tarzına da rahatlıkla uyum sağlıyor. Üstelik deri oluşu sebebiyle ayağın şeklini alan ayakkabı, gün boyu kullanılsa da ayakları rahatsız etmiyor. Eğer klasik ayakkabı arayışınız varsa ve alacağınız ürünün kaliteli olmasını istiyorsanız zamansız tasarımıyla göz dolduran modeli kaçırmamalısınız!

2. Kadınların gözde klasik ayakkabısı: Elle Naturel Kadın Topuklu Ayakkabı

Elle markasının Elle Naturel Kadın Topuklu Ayakkabı modeli hem klasik giyime uygun hem her renkle kombinle rahatlıkla kullanılabiliyor. Bej renkli ayakkabı, kısa ve kalın topuklu oluşuyla klasik rahat ayakkabı modelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her yaştan kadının tercih edebileceği ayakkabının 7 cm topuğu bulunuyor. Tasarımı ve sadeliğiyle göz kamaştıran ayakkabının sivri bir burna sahip olması da klasik görünümüne ayrı bir hava katıyor. Ofiste, günlük yaşamda ya da şık bir davette ayakkabıyı tercih ederek tüm dikkatleri üzerinize çekmeye ne dersiniz?

3. Hakiki deri severlerin tercihi: Muggo H043 Hakiki Deri Klasik Erkek Ayakkabı

Muggo markasının Muggo H043 Hakiki Deri Klasik Erkek Ayakkabı modelini birçok yönüyle tercih edebilirsiniz. Markanın klasik ayakkabı erkek modelleri arasında öne çıkan modeli, zamansız şıklığıyla gören herkesin beğenisini kazanıyor. Hakiki deriden üretilen ayakkabı, kolay kolay zarar görmediği için uzun süre size eşlik ediyor. Dört sıralı bağcık bölmesine sahip olan ayakkabıyı aklında "Klasik ayakkabı bağcığı nasıl bağlanır?" sorusu bulunanlar bile rahatlıkla giyebilir çünkü kısa bağcık alanına sahip olan ayakkabıyı bu karmaşayı yaşamadan giyip çıkarmak oldukça kolay olacak.

4. Çok uzaktan görülse bile kalitesini hissettiren: Ducavelli Tassel Hakiki Deri Erkek Klasik Ayakkabı

Zarif tasarımıyla göz dolduran Ducavelli Tassel Hakiki Deri Erkek Klasik Ayakkabı modeli, sizce de eski zamanların klasik tarzını yansıtmıyor mu? Sadece fotoğrafına bakarak bile kalitesini hissedebileceğiniz modelin siyah, kahverengi ve lacivert olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bağcıksız klasik ayakkabı modellerinden biri olması sebebiyle rahatlıkla giyip çıkartılabilen klasik ayakkabı, hakiki deri materyali sayesinde büyük bir konfor sunuyor. Siz de geniş beden aralığı arasından kendinize uygun ayakkabıyı seçerek klasik kombinlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

5. Zarafet ve kalitenin öncüsü: Hotiç Açık Gri Kadın İnce Topuk

Görünüşü bile huzur veren, bambaşka diyarlara götüren Hotiç Açık Gri Kadın İnce Topuk; gününüzün kurtarıcı klasik parçalarından biri olabilir. Özel tasarım gibi görünen topuğuyla oldukça zarif bir duruş sergilemenizi sağlayacak modeli özellikle davetlerde kurtarıcı parça olarak tercih edebilirsiniz. Açık gri renkte olduğu için hemen kirlenir korkunuz da olmasın çünkü rugan malzemesi sayesinde ayakkabının kirlenen kısmını nemli bir bezle hemen silip ayakkabıyı kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi klasik ayakkabı markaları sıralamasında öne çıkan Hotiç'in klasik modelini çok seveceksiniz!

6. Hem spor hem klasik severlere: Bruno Marc

"Klasik ayakkabı ne demek?" derseniz takımların altına giyebileceğiniz, genellikle suni ya da gerçek deri materyalle üretilen ayakkabılar olduğunu söyleyebiliriz. Bruno Marc Erkek Takım Elbise Ayakkabısı, klasik yuvarlak burnuyla zamansız bir şıklık sunar. Kahverenginin yanı sıra koyu kahve ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan ayakkabının lateks iç tabanı ve yumuşak poliüretan ayakkabı kanadı, ayaklarınızın gün boyunca rahat etmesine yardımcı olur. Bağcıklı kapamasıyla rahat giyilen şık ayakkabıyı hem günlük olarak hem özel davetlerde tercih edebilirsiniz.

7. Capcanlı renkleriyle: Derimod Kadın Deri Fiyonklu Topuklu Ayakkabı

Klasik ayakkabı deyince aklınıza sadece koyu renkler mi geliyor? Öyleyse bu algıyı yıkmanızın tam zamanı! Derimod Kadın Deri Fiyonklu Topuklu Ayakkabı 22SFD12026F, algılarınızı yıkmaya yardım edecek. Yaz mevsiminde tercih edebileceğiniz klasik ayakkabı, yazla uyumlu capcanlı yeşil rengi ve göz kamaştıran taşlı detaylarıyla kombininizin star parçası olmaya aday. Özellikle şık davetlerde, düğünlerde, partilerde tercih edebileceğiniz model; bulunacağınız ortamlarda tüm bakışları üzerinize toplayacak. Yeşilin yanı sıra siyah renk seçeneği de bulunan modeli severek kullanacağınıza hiç şüphemiz yok!

8. Kış aylarında tercih edebileceğiniz: Iberico Boat Shoes Erkek Hakiki Deri Yelken Ayakkabısı

En rahat klasik ayakkabı modelleri arasında yer alan Iberico Boat Shoes Erkek Hakiki Deri Yelken Ayakkabısı, kış aylarında klasik tarzından ödün vermeyenlerin gözdesi olabilir. Modelin 3 cm kalınlığındaki tabanı, kauçuk malzemeden oluştuğu için zemine sıkıca tutunuyor. Böylece ıslak yüzeylerde bile kaymaları engelliyor. Ayakkabının üst malzemesi ise deri materyalden üretiliyor. Belirgin sarı dikişleriyle oldukça zarif bir duruş sergileyen ayakkabıyı klasik giyim tarzına sahip olan erkekler asla ayağından çıkarmak istemeyecek. Geniş beden skalasına sahip modelin normal kalıptan yarım numara daha küçük tasarlandığını belirtelim.

9. Hem klasik hem nostaljik: Nine West Millun 2fx Kadın Topuklu Ayakkabı

En iyi klasik ayakkabı markaları sıralaması yaparken Nine West markasına değinilmese olmaz. Kaliteli üretimleriyle uzun yıllardır her zevke göre model üreten markanın Nine West Millun 2fx Kadın Topuklu Ayakkabı hem nostalji hem klasik tarz severlerin aklını başında alacak eşsiz bir model. Özellikle puantiye desenlere ayrı bir ilgi duyan kadınların çok seveceği klasik ayakkabının bandında yer alan fiyonk detayı, modelin şıklığını tamamlıyor. İş yerinden düğünlere, partilerden akşam yemeklerine kadar birçok ortamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz model sizi bekliyor, acele edin!

10. Zamansız tasarımlardan vazgeçemeyenlere: Step By Step Erkek Hakiki Deri Klasik Ayakkabı

Eskitme tarzı klasik model seviyorsanız Step By Step Erkek Hakiki Deri Klasik Ayakkabı'ya göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin. İç ve dış malzemesi deri olan ayakkabının kahverenginin dışında siyah rengi bulunuyor. Klasik giyim tazını severlerin olmazsa olmaz modellerinden olan ayakkabı, burun kısmındaki eskitme detayıyla kombininize çok hoş bir hava katıyor. Birinci sınıf malzeme ve en iyi işçilikle üreten model, bağcıklı kapamasıyla oldukça rahat kullanılıyor. Konforlu iç tabanı sayesinde gün boyu konfor sunan ürün için dolabınızda mutlaka yer açın!