Trabzon'da, Klasik İslam Sanatları Sergisi açıldı.
Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde organize edilen serginin açılışına, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Tüba Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Klasik İslam Sanatları Sergisinde, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ders içi çalışmalarının yanı sıra TÜGVA ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara katılanların eserlerinin yer aldığını söyledi.
Akçay, 141 tezhip, hüsn-i hat, ebru ve seramik obje çalışmasının klasik İslam sanatlarına ilgi duyanların beğenisine sunulduğunu aktardı.
Sergi, 28 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.
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