"Klasik kamyon" tutkusuyla filo kurdular

Ford kamyonların ailesi için tutku olduğunu anlatan Gül, "Babamla Uşak'tan İstanbul'a yük götürürdük. Günlerce kamyonda yaşadığımız olurdu. Ford kamyonların içinde büyüdüm. Bu kamyonlar evim gibi, onlara çok bağlıyım. Babam yaşlanınca işlerin başına geçtim. Ben de babam gibi nakliyecilik işine bu kamyonlarla devam ettim." dedi.

Firma yöneticisi 54 yaşındaki Ömer Gül, AA muhabirine, iki amcası ve babası tarafından kurulan firmada çocukluğunun geçtiğini, ehliyetini alır almaz Türkiye'nin değişik illerine yük taşımacılığı yaptığını söyledi.

İkinci kuşak, yönettikleri firmada filoya yeni araçlar katarken, eski model kamyonları da unutmadı. Nerede çalışır durumda eski model Ford kamyon görse filosuna dahil eden firma yöneticileri, 32 araçlık klasik kamyon filosu oluşturdu.

Tekstil sektörünün yüklerini taşımak için nakliye şirketi kuran 3 kardeşin Ford kamyonlara tutkusu, bir sonraki nesilde de devam etti.

SONER KILINÇ - Uşak'ta 65 yıllık nakliye firması, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan, yaşları 40 ile 45 arasında değişen klasik kamyonlarla yük taşımacılığı yapıyor.

- "Sıfır kamyon fiyatına 20 klasik kamyon"

Ailenin bu tutkusunun sektörde bilindiğini, düşük kilometreli, bakımlı kamyon olduğunda kendilerine haber verildiğini ifade eden Gül, 125 kamyonluk filonun 32'sinin, yaşları 40 ile 45 arasında değişen Ford araçlardan oluştuğuna işaret etti.

Gül, "Nerede iyi durumda bir Ford kamyon varsa gidip alıyorum. Bu kamyonları 20-30 bin gibi bir rakama satın alıyorum. Tamircilerimiz araçların bakımını yapıp bize teslim ediyor. Elimizde 3 bin 500 kilometrede tamamen orijinal bir kamyonumuz dahi var." diye konuştu.

Kamyonların eski model olmasına rağmen bakımlı halde bulunması nedeniyle sorun çıkarmadığını dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Klasik kamyonları şehir içi yük transferinde kullanıyoruz. Bu kamyonlar işletmeye ekonomik avantajlar sağlıyor. Bakımları ucuz en önemlisi. Sıfır kamyon fiyatına bu kamyonlardan 20 tane alabiliyorsunuz ama artık bulmak çok zorlaştı. Bu araçlara tutkumuzu gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorum. Firmamızda 100'ün üzerinde kişi çalışıyor. Tüm çalışanlarımız bu kamyonlara tutkumuzu bilir."