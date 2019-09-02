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Klasik literatür okumaları programı Konya’da yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:39 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Klasik Düşünce Okulu iş birliğiyle düzenlenen “İslam’da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları” konulu program Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla başladı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, programda gerçekleştirdiği sunumda, İslam inancını esas alan, İslam’ın içinde, İslam’la yoğrulmuş gibi ifadelerle bir düşünceye atıfta bulunulduğunu var sayıldığını belirterek, düşünmenin kendisi üzerine fazla düşünülmediği için tasavvurların, iddiaların ve vardığın neticelerin tatmin edici olmaktan uzak kaldığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Klasik Düşünce Okulu iş birliğiyle düzenlenen “İslam’da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları” konulu program Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, programda gerçekleştirdiği sunumda, İslam inancını esas alan, İslam’ın içinde, İslam’la yoğrulmuş gibi ifadelerle bir düşünceye atıfta bulunulduğunu var sayıldığını belirterek, düşünmenin kendisi üzerine fazla düşünülmediği için tasavvurların, iddiaların ve vardığın neticelerin tatmin edici olmaktan uzak kaldığını ifade etti. “İyi, doğru ve güzel nedir?”, “Hayatın anlamı var mıdır?”, “Özgürlük mümkün müdür?” gibi soruların akademik ortamlarda da tartışıldığını kaydeden Kalın, “Bu konular üzerine dersler, seminerler, tezler yapılıyor. Fakat çağın ruhu bu sorulara sadece şüpheyle bakmıyor, aynı zamanda cevaplarının ancak mikro detaylarda, günlük hayatın akışında, zihnimizdeki kurgularda; görsellik, teşhircilik ve tüketim kültürünün kollarında aranması gerektiğini telkin ediyor” ifadelerini kullandı.

“İslam dünyası zihinsel, kültürel ve teknolojik sorunlarla karşı karşıya”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüzde İslam dünyasının büyük zihinsel, kültürel ve teknolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Yeni dönemdeki bu sorunlardan umutsuzluğa, kırılganlığa ve öfkeye mahkum olmadan yeniden klasik dönemdeki tecrübelere dönerek yola emin adımlarla devam etmek düşüncesiyle “Konya Okulu Projesini başlattıklarını ifade eden Başkan Altay, “Konya Okulu Projesi çağdaş İslam dünyasını bu cendereden kurtarmak niyetiyle düşünce dünyamızı geliştirmek, İslam düşüncesinin kurucu eserlerini yalnız kendi dönemlerine hitap eden risaleler, kitaplar olarak görmeyip bu eserleri fikriyatımıza kaynaklık edecek bir kütüphane ve bir okul haline getirmek üzere başlatıldı. İslam düşüncesinin kurucu eserlerinin Türkçeye çevrilmesi, İslami ilimlerin ıstılahlarının ehil hocalar rehberliğinde Türkçe okutulması planlandı” dedi.
Klasik Düşünce Okulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, dört gün boyunca İslam düşüncesinin kuruluş felsefesini metin üzerinden tartışacaklarını belirterek, “İslam düşüncesini bize sunulan bakış açısıyla değil, metinler üzerinden, kelamın kurucu metinleri üzerinden, felsefenin kurucu metinleri üzerinden, tasavvufun ve fıkhın kurucu metinleri üzerinden büyük düşünürlerimizin ne dediğini anlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 160 akademisyenin katılacağı ve dört gün sürecek “İslam’da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları” programı kapsamında gün boyunca, kelam, tasavvuf, usul ve felsefe alanlarında çeşitli konu başlıklarında tartışmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Programın açılış bölümüne AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve çok sayıda akademisyen de katıldı.

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