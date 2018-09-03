HABER

Klasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da mali müşavirlik yapan Bilal Özaydın, otel odası konforunda döşettiği 1972 model minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon yerleştirdi.

Klasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koydu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da mali müşavirlik yapan Bilal Özaydın, otel odası konforunda döşettiği 1972 model minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon yerleştirdi.
Klasik otomobil meraklısı, mali müşavir Bilal Özaydın, 1972 model T2 vosvos minibüsü satın aldı. Özaydın, bakımını yaptırdığı minibüsü otel odası konforunda döşetti. Minibüsüne tuvalet de yaptıran Özaydın, yatak ve televizyon yerleştirdi. 1972 model minibüsü evlenen yakınları Tayyip Zorlu (29) ile Ayşe Öztürk'e (28) düğün arabası olarak veren Bilal Özaydın, araca büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Özaydın, "Bizim hayat tarzımız arabayla. Eski klasik araçları çok seviyorum. İçerisine mutfak başta olmak üzere yatak, televizyon hatta bir de tuvalet yaptırdım. İyi de bir ses sistemi koydurdum. Şu an aracımı bir otel odasından farksız hale getirdim. Gelin arabası da yaptık. Çok da ilgi çekti ve güzel oldu" diye konuştu.
Nostaljik araçları sevdiğini belirten damat Tayyip Zorlu ise "Çok rahat bir gelin alma merasimi gerçekleştirdik. Gelin arabamıza ilgi vardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Klasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koyduKlasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koyduKlasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koyduKlasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koydu

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
Düğün konvoylarından para almak için hayatlarını tehlikeye atıyorlarDüğün konvoylarından para almak için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
Otomobil bagajında yolculukOtomobil bagajında yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.