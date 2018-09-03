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Klasik minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

ÇORUM'da mali müşavirlik yapan Bilal Özaydın, otel odası konforunda döşettiği 1972 model minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon yerleştirdi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da mali müşavirlik yapan Bilal Özaydın, otel odası konforunda döşettiği 1972 model minibüsüne tuvalet yaptırıp, yatak ve televizyon yerleştirdi. Klasik otomobil meraklısı, mali müşavir Bilal Özaydın, 1972 model T2 vosvos minibüsü satın aldı. Özaydın, bakımını yaptırdığı minibüsü otel odası konforunda döşetti. Minibüsüne tuvalet de yaptıran Özaydın, yatak ve televizyon yerleştirdi. 1972 model minibüsü evlenen yakınları Tayyip Zorlu (29) ile Ayşe Öztürk'e (28) düğün arabası olarak veren Bilal Özaydın, araca büyük ilgi gösterildiğini söyledi. Özaydın, "Bizim hayat tarzımız arabayla. Eski klasik araçları çok seviyorum. İçerisine mutfak başta olmak üzere yatak, televizyon hatta bir de tuvalet yaptırdım. İyi de bir ses sistemi koydurdum. Şu an aracımı bir otel odasından farksız hale getirdim. Gelin arabası da yaptık. Çok da ilgi çekti ve güzel oldu" diye konuştu. Nostaljik araçları sevdiğini belirten damat Tayyip Zorlu ise "Çok rahat bir gelin alma merasimi gerçekleştirdik. Gelin arabamıza ilgi vardı" dedi.

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