Klasik müziğin genç isimleri Mersin'de

MERSİN (AA) - Bu yıl, 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Güher-Süher Pekinel kardeşlerin "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesinde yer alan sanatçılar konser verdi.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, keman sanatçıları Veriko Tchumburidze ve Alican Süner, çellist Dorukhan Doruk, piyanist Tolga Atalay Ün ile viyola sanatçısı Barok Bostancı aynı sahnede buluştu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) kontrabas sanatçılarından Emanuil Petrov'un da genç müzisyenlere eşlik ettiği iki bölüm halindeki konserde, sanatseverler keyifli anlar yaşadı.

Genç yaşlarına rağmen elde ettikleri başarılarıyla adları klasik müziğin usta isimleriyle birlikte anılan sanatçılar, "Schumann Keman Sonatı No. 1 in A minor Op. 105", "Shostakovich Piano Quintet in G minor, Op. 57" ve "Schubert Piano Quintet in A major D. 667, Trout", eserlerini seslendirdi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali çeşitli konserlerle 2 Mayıs'a kadar devam edecek.