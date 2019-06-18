HABER

Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

MUŞ'ta işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, çiftliğindeki tavuklara Beethoven ve Mozart'ın eserlerini dinletiyor.

Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta işletme sahibi Volkan Dizdaroğlu, çiftliğindeki tavuklara Beethoven ve Mozart'ın eserlerini dinletiyor. Klasik müzik dinletisiyle verimde artış olduğunu söyleyen Dizdaroğlu, "Müzik sonrası yumurtlayan tavuk sayısında artış oldu" dedi.
Muşlu Volkan Dizdaroğlu, yaklaşık 2 ay önce Yeşilce Mahallesi'nde tavuk çiftliği kurdu. Henüz 4 aylıkken aldığı tavukları çiftlikteki dev kümeste besleyen Dizdaroğlu, veteriner hekimin müzikle stres atan tavukların daha verimli olacağı tavsiyesi üzerine çiftlikteki kümeste müzik yayını başlattı. Sabah saat 05.00'den akşam 20.00'ye kadar tavuklara Beethoven, Mozart'ın klasiklerini dinlettiklerini anlatan Volkan Dizdaroğlu, 13 bin adet tavuktan yumurtlayanların sayısının arttığını söyledi. Çiftlikte bulunan 13 bin adet tavuğa 2 aydan beri müzik dinlettiklerini anlatan bakıcı Nesim Çoban da, verimin her geçen gün arttığını belirtti. Tavuklardan günde 150 koli yumurta aldıklarını söyleyen Çoban, hedeflerinin günlük 12 bin adet yumurta olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttıKlasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttıKlasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttıKlasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Sulama kanalında sörf yaptılarSulama kanalında sörf yaptılar
Azmi ve hevesi ile ipek dokumacılığını yaşatıyorAzmi ve hevesi ile ipek dokumacılığını yaşatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

Derince'de TIR devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da bu sabah! 130 polis aynı anda harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.