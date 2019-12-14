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Klasik Müzik Şefi Şallıel’den, Meksikalılara Zeybek ve Harmandalı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:34 | Son Güncelleme

Klasik Müzik Şefi Orhan Şallıel, San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile birlikte, Meksikalılara Harmandalı ve Zeybek’ten oluşan bir performans sundu.Türk Orkestra Şefi Orhan Şallıel, Meksika Kültür Bakanlığının düzenlediği Güz-Kış 2019 konserlerinin onur konuğu olarak, Barış Tiyatrosu’nda izleyicilere Zeybek ve Harmandalı’nı tanıttı.

Klasik Müzik Şefi Orhan Şallıel, San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile birlikte, Meksikalılara Harmandalı ve Zeybek’ten oluşan bir performans sundu.
Türk Orkestra Şefi Orhan Şallıel, Meksika Kültür Bakanlığının düzenlediği Güz-Kış 2019 konserlerinin onur konuğu olarak, Barış Tiyatrosu’nda izleyicilere Zeybek ve Harmandalı’nı tanıttı. Şef Şallıel, Latin Amerika’nın en önemli klasik müzik orkestrası olarak kabul edilen San Luis Potosi Senfoni Orkestrası ile beraber “Harmandalı ve Zeybek Çeşitlemeleri” adlı performansla konser verdi.
Barış Tiyatrosu’nda Zeybek Oyunu ile birlikte yapılan konserde, Meksika Kültür Bakanlığı, Ege’nin 13’üncü yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar, dağ savaşçısı ve köylülerin koruyucusu olan Zeybekleri tanıttı. Yatağan kılıcının Zeybeklerin ana silahı olduğu söylendi. Oyunun, cesaret, onur ve kabiliyeti, sembolize ettiği belirtildi ve yapılan figürlerin kartalları sembolize ettiği anlatıldı.

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