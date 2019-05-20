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Klasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar, tarihi kervansarayda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda klasik otomobil, motosiklet ve antika soba sergisi açıldı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda klasik otomobil, motosiklet ve antika soba sergisi açıldı.

Kuşadası'nda yaşayan koleksiyoner Meral- Öğül Orhan çiftinin 37 yılda topladığı klasik otomobil ve motosikletler ile dünyanın birçok ülkesinden getirdikleri antika sobalar sergide bir araya getirildi. Yerli- yabancı tatilciler ile Kuşadalılar, tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki sergiyi ziyaret etti. Sergide mekan darlığı nedeniyle Orhan çiftinin koleksiyonunun bir bölümü sergilenebildi. Sergide 50 antika soba, klasik 13 otomobil ve 20 motosiklet yer aldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel ve kalabalık davetli topluluğunun katılımıyla açılan sergi, 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Serginin uzun süreli emeğin ürünü olduğunu belirten Öğül Orhan, "Topladığım otomobil ve motosikletlerin büyük bölümünün çalışır vaziyette. Fırsat buldukça biniyorum. En eski antika motosikletim 47 model Harley Davidson, en eski antika otomobilim ise 1952 model Plymouth Cranbrook. Bunlar çok kolay bulunan araçlar değil. Gördüğünüz otomobillerin hepsi çalışır vaziyette. Benim otomobillerim müzelik değil, hepsi kullanımlık. Eğer ben ölünceye dek onları kullanmayıp da keyfine varamayacaksam onları orda durdurmanın hiçbir anlamı yok. Prensibim öyle; ama diğer arkadaşlarımın çoğu araçlarını müzelerinde hapsediyorlar. O otomobiller zaman için de artık çalışmıyor; fakat ben fırsat buldukça hepsine biniyorum" diye konuştu.

Öğül Orhan, soba koleksiyonunun ise eşi Meral Orhan'ın fikri olduğunu kaydetti.

Meral Orhan da eşiyle birlikte ortak koleksiyon tutkularının olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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