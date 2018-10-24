Klasik otomobil şöleni başlıyor

1950’lerden bu yana dönemine damga vurmuş çok özel 60 klasik arasında 67 yaşındaki Chevrolet Truck’tan 1978 model Porsche 928’e kadar birçok marka ve modelde otomobil yer alıyor. Klasikler, 19 Ekim’den bu yana dönüşümlü olarak sergileniyor.

Efsane klasikler ralli için molada!

1 / 9 İşte İstmarina AVM’de bir yandan 26 Ekim’deki start işaretini beklerken diğer yandan otomobil meraklılarına nostalji yaşatan bu klasiklerden öne çıkan bazıları:

2 / 9 BMW 2002 Tİ 1974 model otomobil, 1966 yılında ilk kez satışa çıktığında dünyanın ilk spor sedanı olarak otomotiv dünyasına damgasını vurdu. Bu modeli piyasaya sürdüğünde finansal olarak ciddi bir darboğazdan geçen Alman otomotiv devi, 2002 ile 850 bin satış rakamı yakalayınca, bu efsane otomobil BMW tarihinin en değerli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. 1974 versiyonu ise 4 silindir, 140 beygir ve 1991 CC motor hacmine sahip.

3 / 9 CHEVROLET THRIFTMASTER PANEL TRUCK 1951 versiyonuyla vitrine çıkan Chevrolet Thriftmaster Panel Truck, Chevrolet’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki ilk büyük yeniden tasarlanmış otomobili olarak tarihte yerini aldı. İlk kez 1947 yılında üretilen Chevrolet Thriftmaster Panel Truck, 1955 yılına kadar neredeyse hiçbir makyaja uğramadan satışta kaldı. Sergilenen versiyonu ise 1600 CC motor hacmi, 59 beygir güç ve 4 silindire sahip.

4 / 9 FORD MUSTANG GT350 SHELBY 1968 306 beygirlik 1960’ların en iddialı otomobilleri arasında belki de ilk 3’e girebilecek olan Ford Mustang GT350 Shelby, toplam 11 farklı motor seçeneğiyle piyasaya sürüldü. 1974 yılında ikinci nesli piyasaya çıkan Shelby, bugün üretilen yeni nesilleriyle halen dünyanın en prestijli ve performanslı otomobilleri arasında sayılıyor.

5 / 9 MERCEDES BENZ 230 SL PAGODA 1964 1963 yılında ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda vitrine çıktığında otomobil piyasasında dengeleri değiştiren Pagoda, piyasaya çıktığında sabit yolcu kabini, ön ve arka çökme bölgelerinden oluşan güvenli bir kasaya sahip dünyadaki ilk spor otomobildi. Bu efsane otomobil, Pagoda ismini ise ünlü tasarımcı Paul Bracq tarafından tasarlanan ve Uzakdoğu tapınaklarının eğimli çatılarını andıran tavanından aldı. Bu klasiğin İstmarina’da sergilenen versiyonu ise 2300 CC motor hacmi, 150 beygir gücü ve 6 silindir ile vitrinde yerini alıyor.

6 / 9 PEUGEOT 504 CABRIOLET 1969 1968’den 1983’e kadar tek bir jenerasyonuyla dünya tarihinde en uzun süre tek jenerasyonla piyasada kalan otomobiller arasında yer alan Peugeot 504 efsanesi, S versiyonuyla sadece Avrupa’da 3 milyondan fazla üretildi. 1968 yılında ilk kez Cenevre Fuarı’nda vitrine çıktıktan sadece 1 yıl sonra yani 1969’da yılında Avrupa’da yılın otomobili seçildi. Cumhuriyet Rallisi’ne katılacak olan versiyon ise 1800 CC, 103 beygir ve 4 silindir versiyonu.

7 / 9 PORSCHE 356 (1962) Dünya lüks otomobil tarihinin dönüm noktalarından olan 356, Porsche’nin üretilen ilk modeli. Markaya ismini veren Ferdinand Porsche ve oğlu Ferry Porsche tarafından tasarlanmıştır. 1948 yılında serinin ilk otomobili üretilmiş ve 1950 yılında Coupe versiyonu çıkmıştır. Bu modelin üretimi 1965’e kadar devam etmiştir. Sergilenen versiyon ise 1962 model, 1600 CC, 95 beygir ve 4 silindir modelidir.

8 / 9 PORSCHE 928 (1978) Kod adı karadaki köpekbalığı olan (tasarımı nedeniyle) bu Porsche efsanesi 1978-1995 tarihleri arasında üretimde kaldı. 1986 yılında Utah çölündeki hız denemesinde saatte 275 km hıza ulaşmıştır. İstmarina’da sergilenen versiyonu, serinin ilk üretilen modellerinden biri. 4000 CC motor hacmi, 280 beygir gücü ve 8 silindiriyle bu hız canavarı bugünkü yaşlı görüntüsüne rağmen hala heyecan veriyor.