HABER

Klasik otomobil tutkunları Gaziantep'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

Klasik otomobil tutkunları Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 1950'li yıllardan itibaren farklı modellerde yaklaşık 200 araç yer aldı.

Meydana park edilen klasik araçlara ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekti.

Bazı araç sahipleri, vatandaşlara klasik otomobilleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1959 model otomobile binerek, aracı alanda kullandı.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, klasik otomobil kullanmanın bir tutku olduğunu söyledi.

Duran, etkinliğe vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sağanakGÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sağanak
Sağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdiSağanak yağmur cadde ve sokakları dereye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep klasik araçlar

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.