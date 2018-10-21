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Klasik otomobil tutkunları Kocaeli'de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ Klasik Otomobil Derneği üyeleri araçları ile birlikte Kocaeli'nin Başiskele Sahili'nde biraraya geldi.

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Klasik Otomobil Derneği üyeleri araçları ile birlikte Kocaeli'nin Başiskele Sahili'nde biraraya geldi. Kocaeli Klasik Otomobil Dernek üyelerinin tanışması amacıyla düzenlenen programda sergilenen yarım asırlık otomobiller büyük beğeni topladı. Filmlerde gördükleri tarihi otomobiller ile ilk kez karşılaşan vatandaşlar ise araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılımın beklenenden yoğun olduğunu söyleyen Kocaeli Klasik Otomobil Derneği Başkanı Hakan Çetin, "Kocaeli Klasik Otomobil Derneği olarak biz, klasik otomobilleri hobi edinmiş tüm Kocaeli klasik otomobil severlerini bir araya toplayıp, güzel bir gün geçirmekti. İstanbul’dan, Sakarya’dan ve Bursa’dan arkadaşlarımız geldi. Güzel bir gün geçirdik, hava da müsaitti. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde yapacağız. 80 aracımız oldu, aslında biz 50 araç bekliyorduk. Gayet iyi oldu, seneye daha fazla araçla bunu yapmayı düşünüyoruz. Herkes çok memnun oldu. Fotoğraflarda, filmlerde gördükleri araçlarla fotoğraf çektirmek herkes için iyi oldu" diye konuştu. Etkinliğe 1959 model klasik otomobiliyle katılan Muzaffer Aktaş, "Kocaeli Klasik Otomobil Kulübü’nün her yıl yaptığı şenliğe devam ediyoruz. Bu şenliğimize yurdun pek çok yerinden klasik otomobil sevenler, kendi otomobilleri ile katıldılar. Aktivitelerimiz sadece bugünle sınırlı değil. Önemli günlerde aynı şekilde bir araya toplanıp, hoşça vekit geçirmek amacıyla bu şenlikleri düzenliyoruz. Ben de aracımı 5 yıl önce alıp tamir ettirdim. Kullanıyorum, çok ayrı bir zevk" dedi.

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