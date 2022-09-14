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Klasik otomobili başkasında yok! Gören dönüp tekrar bakıyor, dudak uçuklatan teklifleri geri çeviriyor

14.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Şahin, 7 yıl önce bir klasik otomobil satın aldı. 15 bin Euro'ya aldığı araca gözü gibi bakan Şahin, sık sık ilginç teklifler ve tepkilerle karşılaşıyor ancak dudak uçuklatan teklifleri geri çeviriyor. Çünkü Şahin'e göre aracı Türkiye'de başka kimsede yok.

Klasik otomobili başkasında yok! Gören dönüp tekrar bakıyor, dudak uçuklatan teklifleri geri çeviriyor

Şahin'in kendi deyişiyle "en lüks araçtan bile daha keyif aldığı" 74 model klasik otomobil, orijinalliği ve ilk günkü halini korumasıyla ve sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken bir araç. Şahin, aracını yalnızca güzel havalarda dışarı çıkarırken filmlerde yer verme ya da yüksek miktarda para karşılığı satın alma gibi teklifler geliyor. Şahin'in satmayı düşünmediğini söylediği, görenlerin dönüp tekrar baktığı otomobil ile ilgili planı ise dikkat çekiyor.

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İLK GÜNKÜ GİBİ

Sivas’ta yaşayan Metin Şahin’in 7 yıl önce 15 bin Euro’ya satın aldığı klasik otomobil orijinalliği ile dikkat çekiyor. Şahin’in, gözü gibi baktığı 74 model otomobil ilk günkü halini koruyor. Lüks bir araç almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, araca sadece güzel havalarda biniyor.

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Film çekimlerinde kullanılması teklifi dahi alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL’lik satış teklifini de elinin tersiyle geri çevirdi. Aracı torunlarına miras bırakmayı düşünen Şahin, aracının Türkiye’de tek olduğunu söyledi.

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GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI ARACINI GARAJDA MUHAFAZA EDİYOR

Aracının güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin şöyle konuştu:

”Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana Euro olarak fiyat verdi. Ben de 15 bin Euro’ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi.

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Bu araçtaki gidiş, duruş... Her şeyiyle çok değişik bir araç. Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur. Hava güzel olursa çıkartırım 5, 6 kilometre gezindikten sonra tekrar garaja alırım.

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"TEKLİFLERİN HİÇBİRİNE SICAK BAKMADIM"

Çocuklarına vasiyette bulunduğunu ve arabayı satmayı düşünmediğini dile getiren Şahin şöyle devam etti:

"Çocuklarıma vasiyette bulundum. Arabayı satmayı düşünmüyorum, Bu aracı torunlarıma benden hatıra olarak bırakacağım. 3 yıl önce 500 bin Türk lirasına almak istediler, 'Filmlerde yer verelim' dediler ancak ben hiçbirine sıcak bakmadım.

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Aracın 2 parçasında boyanma işlemi var, geriye kalan her yeri fabrikadan çıktığı ilk günü gibi duruyor. Araç 100 bin kilometreyi daha yeni yaptı, bu da bizde nasip oldu. Benim için bu araç en lüks araçtan bile daha keyifli geliyor.”

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“TORUNLARINA BIRAKMAK İSTEDİĞİ İÇİN SATMAK İSTEMİYOR”

Aracı görenlerin ilginç tepkiler verdiklerini belirten Şahin şunları söyledi:

“Aracımız 1974 model, ilk çıkan araçlardan, sayılı bir araç, Türkiye'de zaten bir tane var. Daha önce ki sahipleri tanıdığımız insanlar. Araç yaklaşık 7 yıl önce bize geçti, onun öncesinde garajda muhafaza ediliyordu. Daha sonrasında biz aldık. Araç 1.6 motor, aracın en güzel özelliği fren diskleri tekerlerde değil, motorun orta kısmında bulunuyor olması.

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İnsanlar daha önce bu modelde araç görmedikleri için tuhaf karşılıyorlar. Markasını da bilemeyenler oluyor. Fiyat olarak araca bir fiyat istemiyoruz ancak talep fazla şekilde var. Aracı ayda bir kere çıkartıyoruz ya da muayene istasyonuna gitmek için çıkartıyoruz. Babam aracı torunlarına bırakmak istediği için satmak istemiyoruz.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
klasik otomobil
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