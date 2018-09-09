Klasik otomobiller Ayvalık'ta buluştu

Aralarında 1955 yılından bu yana Chavrolet, İmpala, Vosvogen, Fiat, Plymouth, Mustang, Dodge, gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 52 otomobil tutkunu Ayvalık’ta buluştu.

Balıkesir'de klasik otomobiller sergilendi

1 / 24 Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde konaklayan ve Ayvalık’ta 3 gün süresince çeşitli gezi aktiviteleri düzenleyecekleri öğrenilen klasik otomobil tutkunları, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda da vatandaşlara görsel bir atraksiyon yaşattılar.

2 / 24 İlçe merkezine konvoy halinde giden klasik otomobillere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

3 / 24 Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in de hazır bulunduğu etkinlikte sergilenen klasik otomobillerle hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşların heyecanları ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

4 / 24 Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Ayvalık Belediyesi’nin 14. Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde ilçeye geldiklerini belirterek,

5 / 24 “İstanbul’dan 52 klasik otomobil ile Ayvalık-Cunda Adası gezimiz için 7 Eylül’de yola çıktık. Şu an buradayız. Burada otomobillerimizi sergileyeceğiz. İlçe merkezinde konvoy halinde şehir turu yaparak, klasik otomobil severlere bir seremoni armağan ettik.” dedi.

6 / 24 Amaçlarının bir dönemlere damgasını vurmuş klasik otomobilleri günümüz koşullarında yaşatıp, geleceğe taşımak olduğunu kaydeden Başkan Okay, “Bu anlamda biz toplumumuzda olabildiğince bu farkındalığı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Klasik otomobillere tarihi birer obje gözüyle bakıyoruz. Olabildiğince tarihi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bizler bu araçların sahipleri değil, emanetçileriyiz. Bu araçlar; otomobil teknolojisinin nereden, nerelere geldiğinin en güzel örnekleridir” diye konuştu.

7 / 24 Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, 14. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi otomobil tutkularını Ayvalık’ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık’ı renklendirdiler. Halkımızla birlikte birçoğumuz bu araçları gördüğümüzde adeta çocukluklarımıza ve gençliğimize döndük. Bizlere bu duyguları yaşattıkları için klasik otomobilci dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

8 / 24 Kendisinin de gençlik yıllarından bu yana klasik otomobillere karşı bir sempatisinin olduğunu kaydeden Başkan Gençer, “Mesela şu anda bulunan araların arasında 1955 yılına ait araçlar da var. Bu araçlar fabrikadan üretildiği günden bu güne orijinaline sadık kalınarak, hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze gelmiş. Düşünün; ben 1961 doğumluyum. 57 yaşındayım. Şu an yanında bulunduğumu araç ise 62 yaşında. Bu araç 62 yıldan bu yana neler gördü, neler yaşadı. Nerelere gitti ve bugün burada Ayvalık’a sapsağlam olarak geldi. Şu anda adeta fabrikadan yeni çıkmış gibi bugün burada. Çağımızda büyük bir tüketim toplumunun bir ferdi insanlar olarak, her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Araçlarımızı, kullandığımız eşyalarımızın kıymetini bilmiyoruz. Bu klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımız ise bunların kıymetini bilerek, günümüzdeki çocuklarımıza ve gençlerimize aktarıyorlar. Belki de pek çoğumuz bu otomobilleri eski Türk filmlerinde gördük, izledik. Bugün ise filmlerde gördüğümüz bu araçları yakından izleme şansına kavuştuk. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

9 / 24 Klasik otomobil tutkunu bayan sürücücü Sunay Çapkan ise; “Klasik otomobil kullanmak benim gençlik hayalimdi. Ben 41 senedir Almanya’da yaşadım ve son 15-20 yıldır klasik otomobil benim hayatımda vardı. Ben şu anda kullandığım klasik otomobilimi 5 yıl önce 78 yaşındaki bir Alman amcadan satın aldım. Bu Mustang’ı tam iki sene boyunca aramıştım. Çünkü ben renk kombinasyonuna çok dikkat eden bir insanım. İç dekorasyonunu çok beğendiğim 1966 model Musti’m benimle aynı yaşta. İnşallah Musti’m benimle birlikte yaşlanacak” ifadelerini kullandı.

10 / 24 İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği bünyesinde otomobillerin bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Murat Kökler de, “Bu araçların yedek parçalarını İstanbul’dan temin ediyoruz. Bulamadığımız parçaları ise bu araçların yurt dışındaki fabrikalarından getirtebiliyoruz. Orijinal parçalara sadık kalıyoruz. Bu araçların bakım ve onarım masrafları diğer modeli yüksek otomobillerden çok farklı değil. Bu arabalar sevgi isteyen arabalardır.” diye konuştu.

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